Energía eléctrica en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Si te concentras en problemas, miedos o carencias, esos elementos ocuparán más espacio en tu mente, y con el tiempo, en tu realidad. Si te enfocas en soluciones, oportunidades y gratitud, esas áreas se desarrollarán. Elige sabiamente.

Con la visión empresarial, al llevar a cabo una inversión productiva se requieren y exigen varios factores, esto sucede cuando se desconoce el lugar donde se hará la ejecución. Tanto la inversión nacional, como la extranjera y en especial la industrial, solicitan información sobre la capacidad de energía eléctrica que se tiene en la ubicación proyectada, así mismo, se investiga sobre seguridad, vialidades, mano de obra capacitada, ambiente laboral y situación política.

Con datos de la Secretaría de Energía (SENER), México tiene una capacidad de generación de aproximadamente 80 mil megavatios (MW), superando ampliamente la demanda promedio de 50 mil MW. México cuenta con una gran diversidad de opciones para la generación de energía. La matriz energética en el país se compone de las siguientes fuentes: 1.- Termoeléctrica; las centrales térmicas utilizan combustibles fósiles como carbón, gas natural o petróleo. El gas natural es el principal recurso para la generación termoeléctrica en México, representando el 55 % de la producción. 2.- Hidroeléctrica; utiliza el movimiento del agua para generar electricidad y nuestro país cuenta con 86 represas y centrales hidroeléctricas. 3.- Solar; con millones de horas luz al día México está utilizando este sistema con 26 centrales solares. 4.- Eólica; se utiliza el viento para mover turbinas que generan electricidad. Actualmente, hay 34 parques eólicos en México. 5.- Nuclear; México también genera electricidad a partir de la energía nuclear, específicamente en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. 6.-Fuentes emergentes, otras fuentes como las centrales geotérmicas, las centrales Biomasa y las centrales mareomotrices.

México se encuentra en plena transición energética, con expectativas de crecimiento y adaptación a nuevas energías limpias. Dentro del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (2023-2037) de la Secretaría de Energía, la meta es para el año 2050 que el 50 % de la energía producida provenga de fuentes limpias. En el año 2014 se promulgó la Reforma Energética, que permitió impulsar la competencia y la inversión en este sector, mediante la participación privada en la generación y comercialización de electricidad. Posteriormente, durante el año 2020, se dio una iniciativa constitucional cuyo objetivo era devolverle al Estado Mexicano el control absoluto del sector eléctrico, priorizando a la CFE sobre las empresas privadas. En este documento, se garantizaba que la CFE generara al menos el 54 % de la energía eléctrica del país, y limitando a un 46 % la participación de capitales privados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante dos años del sexenio anterior fue suspendida la autorización para que particulares pudieran generar y distribuir energía eléctrica, esto tuvo como consecuencia que las plantas generadoras de capital español vendieran sus instalaciones al Gobierno Federal, lo cual tuvo como resultado que con el recurso económico de la venta estas compañías se instalaran en grandes centros de generación eléctrica con sistema eólico en Brasil, dando a este país la energía suficiente para continuar su crecimiento económico y en especial el automotriz. México tiene millones de horas luz y horas viento en forma constante, es decir, nuestra materia prima es gratuita, aprovechémosla!

P.D. MENTALIDAD DE ESPARTANO.

SOY FUERTE PORQUE FUI DEBIL, ESTOY EN GUARDIA PORQUE FUI TRAICIONADO, ME RÍO PORQUE ESTUVE TRISTE Y VIVO EL DÍA

PORQUE EL MAÑANA NO ES SEGURO.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! JUNIO DEL 2026.