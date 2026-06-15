PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027

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El Partido Verde Ecologista de México confirmó que competirá en alianza con Morena y el Partido del Trabajo en 16 de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027; sin embargo, descartó que ese acuerdo incluya a San Luis Potosí.

El anuncio fue realizado por la senadora Jasmine Bugarín, quien solicitó licencia para participar en el proceso interno rumbo a la candidatura al gobierno de Nayarit.

De acuerdo con la legisladora, la dirigencia nacional del PVEM fue "muy clara y contundente" al confirmar que la alianza se concretará en 16 estados, pero no en San Luis Potosí, entidad actualmente gobernada por el Verde.

El dato cobra relevancia local porque San Luis Potosí renovará gubernatura en 2027 y el PVEM ha colocado entre sus perfiles a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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Gallardo, Gonzalez y Torres

Esa posibilidad ha abierto un frente político con Morena, partido que ha fijado una postura contra las sucesiones familiares en cargos de elección popular. Aunque la reforma constitucional contra el nepotismo electoral fue aprobada, su entrada en vigor aplicará hasta los procesos electorales de 2030.

En ese margen legal se ubica la discusión potosina: el PVEM sostiene que una eventual candidatura de González Silva no configuraría nepotismo por tratarse de un cargo sujeto al voto ciudadano, mientras que en Morena el tema ha generado resistencias políticas por el mensaje que implicaría respaldar una sucesión familiar en 2027.

La tensión entre ambos partidos no es nueva. En los últimos meses, el Verde ha dejado abierta la posibilidad de competir solo en San Luis Potosí, mientras que Morena enfrenta el reto de definir si mantiene una ruta de negociación con sus aliados o si impulsa un perfil propio para la gubernatura.

Con ello, San Luis Potosí se perfila como una de las excepciones más relevantes dentro del acuerdo nacional entre Morena, PVEM y PT, pues mientras en la mayoría de los estados se alista una coalición, en territorio potosino la sucesión estatal mantiene abierta la disputa política.

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La elección local está prevista para el 6 de junio de 2027, cuando San Luis Potosí renovará la gubernatura y otros cargos de elección popular.