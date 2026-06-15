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Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

Maxi Araujo salvó a los charrúas al minuto 79, luego de que Arabia Saudita se adelantara en Miami.

Por El Universal

Junio 15, 2026 08:49 p.m.
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Foto vía EFE

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      Uruguay sufrió de más para alcanzar el empate a un gol ante Arabia Saudia en el Mundial 2026 en partido del Mundial 2026 jugado en el estadio Miami, ante una afición mayormente del lado de los sudamericanos.

      Tras un primer tiempo pelado y con escasas llegadas de gol, los árabes se fueron al frente con gol de Abdulelah Aalamri al minuto 41, ante la mirada sorpresiva de los uruguayos que no entendían lo que pasaba en el terreno de juego.

      Para la complementaria Uruguay se fue con todo al frente comandados por el madridista Álvaro Vlverde Federico Viñas, Maxi Araujo. Mientras que Arabia se quedó atrás soportando el vendaval sudamericano y cuidando su ventaja.

      Pero no fue sino hasta el minuto 79 que la garra uruguaya logró empatar el encuentro a través de Maxi Araujo quien marcó de derecha tras contrarrematar un cabezazo de federico Viñas que había tapado el portero.

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      Cerca del fin del partido el americanista Brian Rodríguez, quien entró de cambio, estuvo a punto de darle la ventaja a los charrúas, pero su disparó asó cerca del poste.

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