Tom Holland y Zendaya juntos en presentación de Spider-Man en Madrid

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Lunes, 15 de junio de 2026 21:25 | Espectáculos, Cultura y Estilos | PREMIER-SPIDER MAN

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Tom Holland y Zendaya se conocieron hace casi una década, cuando protagonizaron "Spider-Man: Homecoming", la primera película de una de las sagas más exitosas de Marvel. Hoy, regresaron a la historia que los unió entre rumores de boda y convertidos en una de las parejas favoritas de Hollywood.

Tom Holland y Zendaya en la presentación de Spider-Man en Madrid

Ambos actores aparecieron juntos en Madrid, durante la presentación de su nueva cinta "Spider-Man: Brand New Day", cinta que llegará a los cines el próximo 29 de julio.

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Sonrientes y relajados, Holland y Zendaya posaron juntos en la alfombra roja colocada en el hotel Four Seasons de Madrid y, de inmediato, acapararon todas las miradas, no solo por sus looks que parecían combinar, sino por la complicidad y el amor que derrocharon a su paso.

En las imágenes del evento se les puede ver abrazados, intercambiando tiernas sonrisas y miradas; y hasta jugando entre ellos y con la prensa.

Estilo y rumores en torno a la pareja

Mientras él apostó por un traje negro combinado con una camisa roja, evocando los colores del superhéroe, ella eligió un vestido negro con encaje vintage y largos flecos en la falda.

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre su vida privada, fue en marzo de este año cuando las versiones de que ambos habrían formalizado su historia de amor en una ceremonia privada; sin embargo, ninguno ha confirmado o desmentido la noticia.

Lo que sí saltó a la vista es que en la mano de la protagonista de "Euphoria" se encontraba un anillo dorado, muy similar a las alianzas de matrimonio.

Se espera que la pareja, y parte del elenco, visiten la Ciudad de México, como parte de la gira promocional de la cinta, aunque por el momento no hay fecha oficial.