Enfiestados

Luego de que (hoy) termine la Feria Nacional Potosina (Fenapo), promovida por cielo, mar y tierra como "la mejor feria de México", estamos a punto de entrar al último tercio de esta "corrida". Nos esperan las fiestas patrias, el día de muertos y las navidades y ya, se acabó 2022 y llega 2023 con sus sorpresas. Aunque no seamos supersticiosos, toquemos madera para que no sean de las más feas.

Por lo pronto, ya se anuncia la sexta ola de Covid-19, la inflación sigue en vertical y la austeridad republicana se aplica por aquí y por allá, en rubros en que deberíamos tener cuidado: la salud física y mental, por ejemplo. En cambio, ya se anunciaron el techado del Teatro del Pueblo en la Fenapo o la "Ciudad administrativa gubernamental", según dijo el gobernador Ricardo Gallardo "para que todas las dependencias estén es un solo edificio y para que cualquier gente que necesite varios trámites no tenga que desplazarse a diferentes espacios, sino que tenga todo en un mismo lugar". ¿No se iban a mandar unas dependencias a los municipios en pro de la descentralización?

Para las fiestas de la temporada que inicia en San Luis Potosí habrá que esperar, pues cada semana surgen nuevos anuncios. En cuanto a las fiestas de esta semana, tuvimos el aniversario del Centro de las Artes (Ceart) de San Luis Potosí, que por cierto ya no se llama Centenario, por cambios en su marco legal. La antigua Penitenciaría fue escenario desde el viernes de diversas actividades que buscaron públicos diversos de todas las disciplinas artísticas.

Se inauguraron las exposiciones "Retrospectiva" de Ana Castelán y las colectivas "Fórum Leonora" y "Fotolibros que son poesía y viceversa"; hubo una clase muestra de danza, la develación de una placa en honor al combativo coreógrafo Arturo Garrido, el conversatorio "Arturo Garrido, el vuelo de Altazor, contexto de la danza mexicana y latinoamericana" con Alejandra Mendoza, Javier Contreras y Toño Trejo (Markosblues); un recital bilingüe náhuatl-español y una conferencia el semiólogo visual Humberto Chávez Mayol.

Fue un gusto participar con la coordinación del libro electrónico Escritura en colectivo, el cual se presentó ayer a las 4 pm en la biblioteca del Ceart. El PDF está en línea y pueden leerlo o bajarlo en:

http://centrodelasartesslp.gob.mx/ceart/Archivos/Cuentos_Talleres_Literarios_2022%20%28Vrs_ago17%292.pdf

Allí pueden leer textos de Lelia Acosta, José Manuel Alvarado, Rodolfo Olguín, Berenice Barragán, N. A. Rico, Gustavo Antonio SP, Mónica Quijas, Juan Antonio Reyes Agüero, Esaul Mata, Iván Meza, Alexa Martínez, Sagrario Serna y Sylvia Velasco.

Les comparto aquí un fragmento del texto que leí en el acto:

"En una cárcel como la que fue este edificio, estuvieron encerrados escritores como Miguel de Cervantes, el marqués de Sade, José Revueltas, Miguel Hernández y Oscar Wilde, por no hablar de quienes estuvieron en clínicas psiquiátricas. Encerradas durmieron las princesas, se enamoraron de bestias entre libros, y de objetos del deseo se transformaron en protagonistas".

"Ficticios, fueron narradores encarcelados el príncipe Segismundo, el profesor Humbert Humbert, Juan Pablo Castel o el avejentado Juvencio. Salir de prisión hizo inmortales a Edmundo Dantes o al perseguido Jean Valjean".

"[...] Ya lo he platicado con autoridades del Ceart: me encantaría hacer una revista con textos no solo de quienes han estado en talleres que coordino, pues la riqueza y creatividad de las propuestas es enorme. Una revista, quizá electrónica, ojalá impresa, en la que los coordinadores de talleres anteriores, actuales y futuros puedan proponer y revisar cuentos, ensayos, obras y poemas para un público extenso, que se una al auge editorial y literario que está teniendo San Luis Potosí".

Nos leemos y nos escribimos. Gracias.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito

Posdata: les invito de nueva cuenta a acompañarme en el taller "Narrativas: construcción de personajes / biografía y géneros literarios" que coordinaré en el Ceart durante 12 sábados de 11:00 a 14:00 hrs., del 24 de septiembre al 10 de diciembre de 2022. También puede ser, ojalá, desde este lunes 28 de agosto en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, con 14 sesiones de 5:00 a 7:30 pm.