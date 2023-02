Eros carnavalesco

Esta semana son las fiestas de san Valentín (más por criterios comerciales), día del amor y la amistad, y el siguiente fin de semana las del carnaval, para concluir el otro martes. Y es que este santo —la versión cristiana del Cupido romano, a su vez tomado del Eros griego— es el mejor pretexto para dar ositos, chocolates y lo que se pueda para demostrar nuestros sentimientos hacia esa persona, por más que se insista en el “regale fecto, no lo compre”.

Ambas festividades de origen pagano nos hablan del amor y el placer, de los cuerpos y el deseo, manifiestos a nivel popular antes de entrar a la cuaresma, con sus abstenciones, vigilias y contriciones. Amor y erotismo, la llama doble de la que hablaba Paz, la llama doble de estas celebraciones.

En esta época tan violenta y triste bien vale la pena hacer una pausa y pensar al menos una semana en nuestro cuerpo, en el otro / la otra. Bailar y escribirnos. Como Eros a Tánatos, el segundo mes del año se opone al penúltimo. Que haya música en ambos, en las calles o frente al altar, que ya vendrá el miércoles 22 a recordarnos que somos polvo. Seamos polvo, mas polvo enamorado, Quevedo dixit.

Así canta Alexis Díaz Pimienta (Cuba, 1966):

«La vida es una fiesta de disfraces

con máscaras y rostros confundidos,

con espejos farsantes y veraces,

con ojos sordos y ciegos oídos.

La vida es una fiesta de disfraces:

eterna danza entre desconocidos».





Dice Roland Barthes en su maravilla Fragmentos de un discurso amoroso (1977):

«Querer escribir el amor es afrontar el embrollo del lenguaje: esa regio´n de enloquecimiento donde el lenguaje es a la vez demasiado y demasiado poco, excesivo (por la expansio´n ilimitada del yo, por la sumersio´n emotiva) y pobre (por los co´digos sobre los que el amor lo doblega y lo aplana). […] Saber que no se escribe para el otro, saber que esas cosas que voy a escribir no me hara´n jama´s amar por quien amo, saber que la escritura no compensa nada, no sublima nada, que es precisamente ahi´ donde no esta´s: tal es el comienzo de la escritura».





Es muy grato para mí compartirles que, gracias a la colega Karla Gabriela Barajas, antologadora, participo en el libro colectivo Amor-es, antología de minificción mexicana (Colección Literatura de las Américas, Chicatana / EOS Villa Argentina, 2023), que saldrá este 14 de febrero. Dice Karla: “Este libro lo celebra en sus diversas ramas: romántico, filial, materno, fraternal, místico o propio; y sus derivaciones: el erotismo, la sexualidad, el placer y la pasión o el desamor, los mitos del amor romántico, las fases por las que atraviesa hasta ser maduro o desaparecer. Además, dentro de la convocatoria se invitó a escribir narrativas donde figuran deidades prehispánicas, de la sexualidad y la procreación, como Xochiquétzal (diosa de las flores y el amor) o Tlazoltéotl (diosa de la carnalidad)”.

También les invito a leer y comentar los textos que integrantes de los talleres de la Casa López Velarde y el Centro de las Artes nos comparten este martes de carnaval o de san Valentín en el blog “Eros y Venus en SLP”. (https://erosyvenusenslp.blogspot.com/). Materiales propios y algo de lo que nos gusta leer serán publicados ese día.

El miércoles 15 a las 6 pm nos vemos en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde Jugando con Letras, la sala de lectura de Antonieta Rendón invita a “Rimando con Becquer”, lecturas y comentarios sobre Gustavo Adolfo (y otros/otras de la época) por parte de la misma Toñita, Zoila Patrón, María Guadalupe Martínez, Rosalinda de la Cruz Ramos, Lelia Acosta, Fernando Rodríguez y un seguro servidor.

Después de esta semana de eros carvalesco o carnaval erotizado sigamos demostrando amor, no solo a esa persona, porque el amor va más allá y por eso veces nos fallan las palabras o las empleamos muy a la ligera. Los griegos tenían varias clasificaciones y es un tema que deberíamos pensar y practicar más.





Posdata: Las colegas artistas de San Luis Potosí Elara Reyes e Iraís Verástegui han tenido la loable iniciativa de recolectar víveres y suministros para los damnificados por los sismos en Turquía y Siria, donde hubo más de 20 míl víctimas mortales. El sitio de acopio es en Terrazas 805, por Tequis, en la capital potosina, y reciben las donaciones hasta el sábado 18, para llevarlo la Ciudad de México el domingo 19. Apoyemos.