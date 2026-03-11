¿Estamos solos en el universo?

Frecuentemente al término de una conferencia, las personas se acercan a hacerme preguntas, entre las más recurrentes siempre resurge la misma, "Nunca has visto algo raro en el cielo?" haciendo referencia a naves espaciales alienígenas secuestrando humanos y vacas por la noche.

Nos gusta pensar que no estamos solos, y que cientos o miles de civilizaciones inteligentes podrían llegar en cualquier momento a visitar nuestro planeta simulando una película, aunque la realidad podría ser un poco diferente.

A diferencia de algunas opiniones tendenciosas que aseguran que las instituciones y los científicos ocultan información, existen cientos de ellos que dedican su investigación a la búsqueda de vida extraterrestre de manera seria y publican continuamente sus trabajos.

En 1961 durante una conferencia sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre del proyecto SETI celebrada en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia en los Estados Unidos, se discutió por primera vez la ecuación del científico Frank Drake, esta relación plantea algunos de los elementos necesarios para encontrar civilizaciones inteligentes con tecnología para comunicarse y viajar en el espacio.

La ecuación de Drake se describe así:

La N estima el número de civilizaciones inteligentes con tecnología que queremos encontrar en nuestra galaxia.

R es la tasa de formación de estrellas dentro de la galaxia, en el caso de la nuestra, la Vía Láctea es de aproximadamente una estrella por año.

Fp es la fracción de estrellas que efectivamente tienen planetas.

Ne es el número de planetas que podrían soportar vida, es decir que tengan agua, una superficie con los elementos necesarios (el famoso CHONSP) y una temperatura templada y estable para que la vida se adapte.

Fl es la fracción de esos planetas que efectivamente desarrollará vida en algún momento, hasta ahora solo hay uno conocido, la Tierra.

Fi es el número de planetas que además de vida ha logrado tener vida inteligente. En nuestro caso, contamos con muchas especies que cumplen esta característica, perros, gatos, caballos ballenas...

Fc representa la vida inteligente que además ha logrado tecnología capaz de enviar señales al espacio demostrando su existencia en el universo.

L es el tiempo durante el cuál estas civilizaciones emiten señales de su existencia, para el caso de los humanos apenas llevamos unos 100 años lanzando señales de radio al medio interestelar y la pregunta es cuánto tiempo más podremos hacerlo? en caso de que a un líder político con pocos escrúpulos se le ocurra hacer una guerra nuclear que destruya a nuestra especie solo por mencionar un ejemplo de tantos.

Cambiando parámetros en la ecuación de Drake parece que hay un poco de esperanza para que estas civilizaciones existan, sin embargo, a la relación matemática le hacen falta algunos puntos más a tomar en cuenta, por ejemplo que pudiera haber civilizaciones que vivan muy bien sin tecnología espacial, o que sea tan distante su ubicación que no alcance a vida de nuestra especie para encontrarnos.

La distancia es lo más importante. Aún con tecnología para comunicarnos y viajar al espacio, debemos pensar qué le sucede a un animalito cuando lo sacamos de su ecosistema? efectivamente, se muere, cualquier ser vivo de cualquier planeta, así como nosotros ha sufrido evolución darwiniana, sobreviviendo y adaptándose a su entorno. El universo es un medio hostil, y cualquier intento por pasar mucho tiempo allá afuera desencadenaría una serie de procesos que serían catastróficos para los tripulantes de una nave espacial.

Aún viajando a la velocidad de la luz, las estrellas están demasiado lejos. Llegar a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, suponiendo que tenga planetas óptimos para la vida, nos tomaría unos 75 mil años con las naves más rápidas que hemos podido construir.

Deseamos no estar solos y es muy probable que existan seres viviendo en el universo, pero hasta el momento no tenemos prueba de ellos, ojalá que pronto encontremos a alguien desarrollándose en algún remoto planeta.

Evolución darwiniana es la sobrevivencia de los más aptos con el paso de las generaciones.

Con telescopios espaciales se han encontrado más de 6000 exoplanetas.

Las distancias en el universo son enormes, aun con naves espaciales no es probable que un ser vivo pueda llegar a nuestro planeta.

Deseamos tener contacto con seres extraterrestres, debemos seguir buscando allá afuera.