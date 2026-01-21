Europa: reclutamiento criminal de niños

Recientemente la Unión Europea detectó que los grupos criminales están reclutando cada vez a personas más jóvenes. Por ejemplo, en 2024, de las 266 que fueron detenidas en el puerto de Rotterdam por tráfico de drogas, 59, es decir, 22 por ciento, eran menores de edad. En el mismo año, 61 por ciento de los condenados por delitos de drogas en Francia tenían entre 15 y 25 años.

Más casos y más graves evidenciaron que la práctica se extendía a otros países, de modo que Europol, la Oficina Europea de Policía fundada en 1999, creó en abril de 2025 la Fuerza Operativa GRIMM para enfrentar dos fenómenos extremadamente delicados: redes de reclutamiento digital de menores de edad y recurrencia de asesinatos por encargo. En sus primeros seis meses, GRIMM reportó 193 detenciones relacionadas con estos dos delitos. Entre los arrestados había 63 autores materiales, 84 reclutadores, 40 facilitadores logísticos e incluso 6 instigadores, cinco de ellos miembros del crimen organizado.

Hasta ahora, 11 de los 27 países que integran la Unión Europea han sumado investigadores a GRIMM: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido.

Las indagaciones han permitido identificar algunas claves en materia de reclutamiento de niños por parte de bandas delictivas. Esencialmente los hallazgos coinciden con lo que se ha detectado en México:

Los criminales quieren mano de obra barata, maleable, eventualmente desechable y que tome riesgos por ellos, y han descubierto que es más efectivo y seguro reclutar a los niños en el entorno digital, por ejemplo, en plataformas de videojuegos o en redes de mensajería. Los contactan en el ciberespacio y los corrompen en el mundo real. Esta perversión cosifica a los niños como instrumentos y los expone a riego de cárcel, violencia o muerte.

En general se trata de niños o adolescentes, en su mayoría varones, que viven en pobreza, padecen exclusión y discriminación y enfrentan dificultades familiares o son parte de familias disfuncionales. En estas condiciones, algunos ceden al deslumbramiento del dinero fácil y a la posibilidad de aceptación y pertenencia a un grupo, alentados, además, por redes o series que glorifican a los delincuentes. El espejismo de la ilusión o el engaño suele estrellarse con una realidad trágica.

Los menores son asignados a tareas de vigilancia y halconeo o a venta y entrega de droga, pero algunos reciben encargos mayores: intimidación, ajuste de cuentas e incluso intentos de asesinato. En estos casos, la movilidad transfronteriza es clave: se recluta en un país para ejecutar un crimen en otro y huir hacia un tercero.

Como México desde hace años, Europa está lidiando ahora con este desafío tanto con recursos de operación policial y de justicia, como con intervenciones destinadas a prevenir el reclutamiento y la participación de los jóvenes en los mercados drogas.

Allá como aquí sabemos que no es un asunto solamente de Policía sino de compromiso social y gubernamental intenso y permanente, mediante la participación de instituciones públicas, familias, escuelas, empresas tecnológicas y servicios sociales y educativos para generar oportunidades y operar redes de apoyo a niños y adolescentes y sus familias.

Es una ardua batalla que no puede y no debe perderse.

