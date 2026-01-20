logo pulso
VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

“. Choque de trenes en España.”.

Por AFA

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A

 Del suceso me enteré

y pensé: “¡Dios los proteja!

¿Qué allá también los maneja gente de la 4T?”.

Berrinche por el Nobel
Como enfermarse
“. Choque de trenes en España.”.
epílogo...
