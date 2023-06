Gracias a Spiderman into the Spiderverse, la película de moda, se colocó en nuestro cotidiano decir el hablar de “eventos canónicos”. Esa expresión yo la aprendí de los fans de Star Wars (La guerra de las galaxias), y de algunos cómics, y en esos tiempos lo canónico dependía del autor, pues lo no canónico eran eventos o historias “fuera” del orden original u “oficial” o de sus reglas literarias, como ciertas historias “de autor” que crearon Neil Gaiman o Alan Moore.

Como los dos (o tres) Spiderman apuntándose, la industria recupera los memes y los transforma: ahora canónicos son los eventos en una historia que “definen” al protagonista, y que no pueden ser cambiados, ya que son los que dan el también popularizado término “desarrollo del personaje”.

Ya nos llegó nuestro evento canónico: el Día Cero, “el día que no deseábamos”. Este viernes 23 el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, publicó un video en el que advierte que desde este lunes 26 ya no se recibirá agua de la presa El Realito y “San Luis Potosí se quedará sin agua” por varios meses. Con buena parte de su discurso en primera persona, y sin mencionar a Interapas o al gobierno estatal, el alcalde prianista dijo que habrá pipas y que él se comprometió con la perforación de seis nuevos pozos, de lo cuales ya hay avances en dos: “La semana que entra estaré iniciando la perforación del tercero”.

Con discursos en primera persona, llamándole “asambleas informativas” a las pre precampañas, o hasta con logos en mochilas, la autopromoción va. Total, oficialmente pareciera que aquí sólo la Fenapo es canónica, y no lo es todo lo demás, asaltos y balaceras incluidas. En realidad no hay agua desde ayer, por una falla allá mismo.

Ya medio acostumbrados a tanta falla en el suministro de agua, en San Luis Potosí nos la hemos pasado entre los tandeos y el estar atentos a las pocas horas que ha caído agua este año. Las presas en general están a la mitad de su capacidad, las roturas en los ductos siguen y las pipas de la iniciativa privada cobran lo que quieren, por no hablar de las refresqueras multinacionales metidas a aguadoras. Vigilemos aljibes y cisternas: igual Interapas cobra haya o no haya líquido, y no parece haber voluntad para proceder administrativa o judicialmente contra los dueños de El Realito, así que no esperemos gran cosa y como entes sociales aseguremos lo mínimo necesario del “vital líquido”.

Ayer, 24 de junio, fue día de San Juan Bautista, patrono, entre otros territorios, de Cerritos. Es el “día cero” para la festividad del Xantolo, tradición huasteca muy manoseada últimamente, y el de san Juan es el inicio porque comienza la siembra de xempasúchil, la flor anaranjada para marcar el camino al otro lado y “a la visconversa” de las festividades a los fieles difuntos. Se supone que este santo, primo de Jesús, trae también el inicio de las lluvias pero...

Entre “la” calor de la tercera ola, que duró 22 días, y el desabasto de agua, hay que ponernos “truchas”. Aunque el gobierno federal asegura que no ha habido muertes por golpes de calor en los estados hay “otros datos”. Tratemos de salir temprano o ya tarde, usar bloqueador solar, gorras o sombrero e irnos por la sombrita, aunque eso implique saltar de una acera a otra (cediendo el paso a personas que lo ameriten más, eso sí).

Ojalá sean más conscientes quienes estacionan sus carros en la acera o los peatones que en familia o en pareja abarcan todo el espacio. Todos quieren que el otro sea el que se haga a un lado.

Una gran crisis conlleva una gran responsabilidad, en este y en todos los universos.

