In-D: Los 50 mejores, según Rolling Stone

Hay algo profundamente tramposo, pero al mismo tiempo irresistible, en cualquier intento por jerarquizar el arte. Poner a competir a la música es como querer medir el tamaño de una emoción con regla escolar: el gesto es absurdo, pero no deja de fascinarnos. La reciente lista de Rolling Stone sobre las 50 mejores bandas de la historia entra justo en ese terreno ambiguo: no tanto como un dictamen definitivo de calidad, sino como un mapa de influencia, una radiografía de lo que ha logrado incrustarse, con mayor o menor justicia, en el inconsciente colectivo.

Hablar de la lista completa en este espacio sería prácticamente imposible. Pero si uno observa con calma su top 10, más que una carrera, parece una constelación. En la cima, The Beatles: no sólo una banda, sino el punto de quiebre que redefinió lo que podía ser la música popular. Su lugar no es tanto una victoria como una inevitabilidad histórica. Justo detrás, The Rolling Stones, eternos antagonistas, encarnación del exceso, la resistencia y el pulso primitivo del rock; si los Beatles son el cerebro, los Stones son el cuerpo sudoroso.

El tercer puesto de U2 habla de otra dimensión: la del rock como plataforma global, como discurso político y emocional capaz de llenar estadios mientras predica redención. Más abajo, Pink Floyd convierte el sonido en arquitectura mental, demostrando que el rock también puede ser introspectivo, conceptual, casi filosófico. Led Zeppelin, en el quinto lugar, representa la fuerza bruta elevada a mito: riffs como columnas de mármol, una sensualidad oscura que todavía resuena.

The Who aparece como el puente entre la furia juvenil y la ambición narrativa, entre la destrucción de instrumentos y la ópera rock. Luego viene Radiohead, quizá la anomalía más interesante del listado: una banda que sí logró cruzar el umbral del nuevo milenio y aún así ser percibida como heredera legítima del canon clásico, reinventando constantemente su lenguaje.

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Nirvana ocupa el octavo sitio con apenas unos años de existencia efectiva, pero con un impacto sísmico: la prueba de que, a veces, basta una grieta bien colocada para derrumbar todo un sistema. The Velvet Underground, más abajo, confirma esa vieja idea de que no importa cuántos escucharon un disco, sino cuántos formaron una banda después de hacerlo. Y finalmente, The Doors, donde el rock se vuelve rito, poesía, abismo.

Pero hay una segunda lectura, quizá más incómoda, que se filtra entre líneas. Todas estas bandas pertenecen al siglo pasado. Incluso Radiohead, que logró sobrevivir al cambio de milenio, nació en los noventa. El mensaje es claro y, para algunos, inquietante: el rock ya no produce gigantes de gran escala.

No es un secreto que el rock and roll dejó hace tiempo de ser el lenguaje dominante de la cultura popular. Se replegó, se volvió nicho, culto, herencia. Mientras tanto, otros géneros (más líquidos, más inmediatos, más adaptados a la lógica digital) ocuparon su lugar en el centro de la conversación. Pero lo verdaderamente revelador no es la pérdida de protagonismo, sino la ausencia de nuevos ídolos colectivos.

Estas bandas no sólo hacían música: construían identidad generacional. Eran puntos de encuentro masivo, experiencias compartidas que trascendían el sonido. Hoy, en una era fragmentada por algoritmos, donde cada quien habita su propia burbuja sonora, la idea de una banda capaz de unificar a millones bajo una misma emoción parece cada vez más lejana.

La lista de Rolling Stone, entonces, funciona menos como un ranking y más como un espejo retrovisor. Nos recuerda no sólo lo que fue el rock, sino lo que difícilmente volverá a ser. Y ahí, en esa nostalgia incómoda, hay una pregunta que queda flotando: no si estas son las mejores bandas de la historia, sino si la historia, tal como la entendíamos, todavía permite que existan nuevas.