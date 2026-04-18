Fracking en México

(Primera parte)

Ante el cambio de discurso político de nuestras "autoridades federales", especialmente el CUESTIONADO SECTOR ENERGÉTICO Y PEMEX, debemos estar conscientes en especial en las zonas donde se pretende aplicar esta técnica de extracción de petróleo y gas, de sus EFECTOS COLATERALES como son la CONTAMINACIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS y la INTENSIFICACIÓN DEL NÚMERO DE SISMOS, así como su intensidad. Además del fomento del uso de combustibles fósiles, contraviniendo los acuerdos firmados por México de sustitución de energías sucias por energías limpias, como son la solar, eólica etc.

Para empezar el LAVADO DE CEREBRO al que ya empezamos a vernos sometidos por autoridades y medios de comunicación al más puro estilo PRIISTA, acaban de comunicarnos que el asunto lo investigará una COMISIÓN DE EXPERTOS, que como casi todas las comisiones de expertos y demás comisiones del pasado, al final darán como conclusión lo que quieren nuestras autoridades ya previamente "MAICEADAS" y convencidas por la industria petrolera mundial en manos de los grandes capitales del planeta, siguiendo los lineamientos que marca la doctrina energética de Trump, de quien tanto repelan nuestras autoridades; al final, Trump decide qué pasa en México.

Primero nos actualizaremos en qué es el FRACKING, que de entrada la propia palabra nos debe poner alerta y significa FRACTURA, o sea que fracturas las capas internas del planeta con todas las implicaciones de una fractura cualquiera como las que podemos sufrir en nuestro cuerpo. Su definición técnica es: "MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DEL SUBSUELO con YACIMIENTOS PETROLÍFEROS NO CONVENCIONALES". Y consiste en perforar vertical y horizontalmente el subsuelo para inyectar agua a ALTA PRESIÓN, con arena y ADITIVOS para romper las rocas que forman el subsuelo y liberar los combustibles ahí depositados desde hace millones de años de evolución de nuestro planeta. En este método de extracción, la producción de hidrocarburos disminuye muy pronto, por lo que son necesarios cientos o miles de perforaciones en las zonas para hacer sostenible la explotación, o sea no es un pozo, son un CONJUNTO DE CIENTOS O MILES DE PERFORACIONES en la zona. Para la perforación de un solo pozo se necesitan entre 10 y 30 millones de litros de agua que antes tenía usos convencionales en AGRICULTURA, GANADERÍA Y CONSUMO HUMANO, y es agua que contaminará los acuíferos, ya que queda inyectada en el subsuelo a grandes profundidades. Las zonas susceptibles de aplicar este método están en COAHUILA, TAMAULIPAS Y NUEVO LEÓN, donde la disponibilidad de agua es bastante limitada.

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Como estamos observando, es un asunto muy delicado y si lo comparamos con nuestro cuerpo humano, en este caso el cuerpo de nuestra CASA-PLANETA, estamos primero fracturándolo intencionalmente en su estructura. o sea nuestros huesos, lo cual nos modifica internamente y la fractura no se cura, sino que ahí queda disminuyendo la resistencia del hueso, en este caso el subsuelo. Después de fracturarnos conscientemente iniciamos un proceso de introducir en nuestro cuerpo un líquido directo en las venas, que sería un SUERO más en este caso inyectamos en las venas de nuestra CASA-PLANETA un compuesto de agua y más de 750 químicos identificados que hacen su función química y de reacciones al contacto con los minerales, o sea nuestras células. Pero en este caso no son eliminadas, sino que permanecen fluyendo en nuestro cuerpo planetario, contaminando los manos acuíferos de enormes extensiones de tierra y volúmenes de agua no medibles, o sea que ese suero convivirá con todas las generaciones descendientes tuyas de aquí en adelante.

Este método no es tan novedoso como nos lo pretenden hacer creer nuestras autoridades y medios de comunicación, y más que un PANEL DE EXPERTOS MAICEADOS, hay que ver qué sucedió donde ya se aplica desde hace más de 15 años, en lugar de suposiciones hablar de hechos y consecuencias reales. De eso nos ocuparemos en el siguiente número de esta columna.