logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A

-Está loco.

Eso decía la gente.

Su familia lo tenía encerrado, solo, en la casona que había sido de sus padres. Por la tarde abría el gran ventanal enrejad que daba a la calle y nos esperaba. Éramos tres chiquillos: la Pulga, el Japi y yo, alumnos de sexto año de primaria de la Escuela Anexa a la Normal, y él nos ayudaba a hacer la tarea. Mejor dicho, él nos hacía la tarea.

-¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo, don Juanito?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Nos las decía.

-¿Cómo fue la batalla de La Angostura, don Juanito?

Nos la contaba.

-Estos problemas están muy difíciles, don Juanito.

Nos los resolvía.

Para nosotros él no estaba loco. Era nuestro amigo. Pasaron muchos años, y conocí una de aquellas maravillas del mundo: las Pirámides de Egipto. Al verlas no pensé en Cleopatra ni en Napoleón Bonaparte. Pensé en don Juanito.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    desamparada...
    desamparada...

    desamparada...

    SLP

    Pingo

    Rocha, sin paz
    Rocha, sin paz

    Rocha, sin paz

    SLP

    PULSO

    Mirador
    Mirador

    Mirador

    SLP

    PULSO

    Invasión encubierta
    Invasión encubierta

    Invasión encubierta

    SLP

    PULSO