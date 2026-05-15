Italia en la crisis de Ormuz

Desde el estallido de la guerra entre Irán y Estados Unidos, Italia se ha movilizado con sus socios europeos, el G7 y los organismos multilaterales para favorecer el cese de las hostilidades, reabrir el Estrecho de Ormuz y devolver estabilidad a Oriente Medio. Para nuestro Gobierno, el bloqueo de Ormuz no es una simple crisis regional, sino un choque global con efectos sobre la seguridad energética, la competitividad industrial y los equilibrios económicos internacionales.

El Estrecho de Ormuz es un punto estratégico del comercio mundial: por allí transita cerca del 20% del petróleo global, una cuarta parte de las exportaciones de gas natural licuado y una cuota relevante de materias primas esenciales para las cadenas productivas. La inseguridad de las rutas y el aumento de los precios de la energía ya afectan a familias y empresas europeas. Para un país exportador como Italia, cuyas ventas al exterior representan alrededor del 40% del PIB, la estabilidad de las rutas marítimas resulta decisiva.

La preocupación no se limita a la industria nacional. Por Ormuz pasa también cerca del 30% de las exportaciones mundiales de fertilizantes, indispensables para la seguridad alimentaria de economías frágiles de África y del Mediterráneo ampliado. El aumento de los precios de la energía y de los fertilizantes puede reducir la producción agrícola, alimentar la inflación y agravar la inestabilidad, las hambrunas y los flujos migratorios hacia Europa. Por ello impulsamos la "Coalición de Roma para la Seguridad Alimentaria y el Acceso a los Fertilizantes", un foro permanente orientado a soluciones inmediatas y concretas.

Italia interpreta la crisis de Ormuz como reflejo de un conflicto más amplio, arraigado en décadas de tensiones entre EU, Israel e Irán. En este escenario, seguimos sosteniendo que la vía diplomática es la única salida posible y reiteramos que Teherán no puede dotarse de armas nucleares ni de sistemas de misiles capaces de desestabilizar aún más la región.

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Mantenemos una intensa acción diplomática. He estado en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, para insistir en negociaciones de buena fe, en la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y en la necesidad de reconstruir relaciones positivas con los países del Golfo. También he trasladado a China la conveniencia de un papel más activo de Pekín en la mediación con Teherán.

En el plano operativo, Italia está preparada para poner a disposición la experiencia adquirida en las misiones navales europeas en el Mar Rojo, el Océano Índico y el Mediterráneo. Consideramos necesario reforzar la misión europea ASPIDES y, en una futura misión multilateral en Ormuz, Italia podría contribuir a las operaciones de desminado y a la seguridad de la navegación comercial.

Sin embargo, una paz duradera en Oriente Medio no puede prescindir de la estabilidad del Líbano. Italia apoya el diálogo entre Israel y Beirut mediado por Estados Unidos y ha ofrecido su disponibilidad para acoger conversaciones directas. Además, trabajamos con el Líbano y con Washington para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad libanesas, mientras seguimos prestando la máxima atención a la seguridad de nuestros militares desplegados en UNIFIL, MIBIL y otras estructuras bajo liderazgo italiano.

Italia mantiene también una posición firme frente a las violencias de colonos extremistas israelíes y frente al terrorismo de Hamás. Seguimos con atención la situación en Gaza y en los Territorios Palestinos, con un papel activo en la ayuda humanitaria y en la futura reconstrucción, con el objetivo de lograr dos Estados capaces de convivir en paz y seguridad. En esta perspectiva se inscribe también la llegada a Italia de 72 estudiantes palestinos beneficiarios de becas en universidades italianas, una inversión en la futura clase dirigente palestina.

(Ministro de Asuntos Exteriores de Italia)