In-D: Rock Energy y la tradición del metal

Históricamente el Heavy Metal ha sido uno de los géneros de mayor tradición en nuestra ciudad. Desde sucesos surreales como el concierto de Black Sabbath cancelado en 1989, hasta los titánicos esfuerzos de personajes como José Luis Sandoval para convertir a San Luis Potosí en el epicentro de grandes conciertos metaleros de talla internacional. Como todos los fenómenos socioculturales, el Heavy Metal ha atravesado por altas y bajas, por buenas, malas y a veces por las peores.

Probablemente uno de los momentos más bajos fue la reciente pandemia de COVID-19. La industria del entretenimiento se vio severamente afectada. Se frenaron conciertos, grabaciones, giras y lanzamientos de discos. A pesar de que en algún momento parecía que el show businness estaba herido de muerte de alguna manera encontró el camino para mantenerse con pulso. El confinamiento, lejos de ser una pausa, fue el espacio y tiempo ideal para que bandas alrededor del mundo se encerraran a componer nueva música.

Es así como movimientos como el metal se encuentran actualmente cosechando los frutos del esfuerzo pandémico. Como espectadores es el momento de devolverle a la industria del entretenimiento todo lo que hizo por nosotros durante el confinamiento. Fue la música la que nos mantuvo con algo de cordura mientras el mundo se derrumbaba a nuestras espaldas. Es ahora cuando, de una vez por todas, podemos disfrutar de todo lo que nos fue arrebatado durante la pandemia y vivir nuevamente la experiencia de la música en vivo.

En este contexto llega a nuestra ciudad Rock Energy, festival metalero que viene a derribar la falsa creencia de que los grandes espectáculos se dan solamente fuera de nuestra ciudad. El cartel está compuesto por Agora, banda emblemática del metal con un buen tramo de camino recorrido y quienes se encuentran con la mira puesta en lanzar su material en inglés para consolidarse dentro del mercado europeo y estadounidense.

También pisará en escenario "Aryem", los cuales no son completos extraños para los metaleros potosinos pues no será la primera vez que se presenten en nuestra ciudad. Una vez más la banda de metal sinfónico sonará en estas tierras buscando consolidar su base de seguidores. Para completar el cartel está una de las agrupaciones potosinas de mayor tradición: Aria Infuriata. Los de casa han despertado de un largo letargo y regresan con un nuevo vocalista para mostrar su nuevo material, además de desempolvar los clásicos que los colocaron como una de las bandas más importantes en la historia del Heavy Metal en nuestra ciudad.

Se trata de tres propuestas sólidas que han atravesado por un proceso de evolución. Ninguna de estas tres agrupaciones han dejado de generar nueva música ni de crear nuevo material, lo cual es digno de ser agradecido y aplaudido. Han evolucionado y madurado de la mano del metal y llegan con la promesa de ofrecer un espectáculo de primera línea para los potosinos. Hay que valorar el trabajo de Juan Carlos Juárez de "Black Productions" y Yolanda Bear, quienes han hecho posible que este evento germinara en la capital potosina.

Vale la pena darse la oportunidad de vivir esta experiencia. Si usted es seguidor de alguna de estas bandas es una oportunidad irrepetible de poder disfrutarlas en casa arriba del mismo escenario. Si usted no conoce aún la propuesta de estos monstruos del metal es momento de darse la oportunidad. No asistir a un concierto por no conocer a las bandas es igual de ilógico que no querer ir al cine por no conocer la película. Hay que darse la oportunidad de abrir los oídos y estar receptivo a explorar estas propuestas.

Si usted es de lo que se queja de que en San Luis Potosí "nada sucede", pues Rock Energy sucederá en nuestra ciudad. Si usted es de los creé que la escena potosina está controlada por las bandas de covers, pues Rock Energy le pone en un mismo escenario a tres bandas con propuesta original. Si usted es de los que se rasga las vestiduras cada que tiene que viajar a otra ciudad para disfrutar un concierto, pues Rock Energy le pone la fiesta en casa. Si usted es de lo que no quiere pagar precios estratosféricos para ir a un festival, pues Rock Energy le pone música digna de exportación al alcance de todos los bolsillos. Si usted se va a quedar en casa el próximo 28 de octubre y dejará pasar esta gran oportunidad de vivir la energía del metal en vivo entonces usted no es parte de la solución, usted es parte del problema.

Instagram: @rockenergyfest