In-D: Seguimos siendo inmensamente ricos

México es el país más rico del mundo, de eso no me queda duda alguna. Nuestra riqueza radica en nuestra tierra, en nuestras playas, nuestros paisajes y nuestra gente. Nuestra riqueza radica también en los dialectos indígenas, en las tradiciones y en las manos mágicas de nuestros artesanos. Pero, sobre todo, la riqueza de nuestro país radica en nuestra música, en el legado que han dejado los artistas mexicanos a lo largo de los años.

Desde el son jarocho y el huapango, pasando por el mariachi y la música norteña. También hemos hecho nuestros algunos otros géneros adoptados por nuestra gente como el bolero y el danzón.

En esta ocasión decidí hacer uso del voto popular buscando hacer un recuento de las grandes figuras de la música mexicana de todos los tiempos. Particularmente compositores, sin afán de demeritar el trabajo de los grandes intérpretes que ha dado nuestro país. Decidí hacer uso de los recursos que ofrecen las redes sociales actualmente y lancé al aire una encuesta con la siguiente pregunta: ¿Quién es el mejor compositor mexicano de toda la historia?

Sin duda una pregunta muy difícil de responder. El vox populi comenzó a hacer lo suyo y brincaron inmediatamente algunos nombres como Vicente Fernández y José José, pero ninguno de estos dos monstruos de la canción mexicana encajaba en el perfil, pues ambos son solamente intérpretes. Poco a poco la encuesta fue arrojando los resultados deseados y logré hacer el top 5 de los compositores mexicanos más importantes de todos los tiempos.

5. Gabilondo Soler "Cri-Cri"

Sin duda Gabilondo Soler es uno de los compositores mexicanos más recordados por nuestra gente. La habilidad de crear un mundo fantástico alterno a la realidad con personajes entrañables como el Rey de Chocolate, El Ratón Vaquero o la Patita le ha valido permanecer en el recuerdo de generaciones y mantenerse vigente como el entretenedor musical infantil por excelencia.

4. Agustín Lara

Agustín "El Flaco De Oro" tenía la vara muy alta. Sobre sus hombros cargaba la responsabilidad de componer una canción para su esposa, María Félix. No es ningún secreto que "La Doña" era una mujer de carácter fuerte y no aceptaría cualquier composición para que le fuera dedicada. Agustín Lara no solamente la sorprendió a ella, sino que dejó al país entero enamorado al entregarnos "María Bonita", probablemente su canción más emblemática.

3. Consuelo Velázquez

Esta artista, originaria de Jalisco, lleva puesta la medalla por ser la compositora más mexicana más conocida más allá de nuestras fronteras. Su emblemática canción "Bésame Mucho" es la canción mexicana más reconocida, tocada, grabada y traducida a otros idiomas. Esta pieza cuenta con covers de grandes estrellas de la música moderna como Elvis Presley, Nat King Cole, The Beatles y Frank Sinatra.

2. Juan Gabriel

No podía quedarse afuera el legendario "Divo de Juárez". Único en timbre de voz, en apariencia, en carácter y personalidad. La música de Juan Gabriel sigue siendo parte del soundtrack diario de los mexicanos. Explorando géneros desde la música ranchera, balada romántica, huapango y el pop, El "Divo" dejó una huella imborrable si siempre será recordado no solamente por sus interpretaciones en vivo, sino por haber compuesto himnos de la canción mexicana como "Ya Lo Pasado Pasado", tema que quedó inmortalizado en la voz de José José.

1. José Alfredo Jiménez

Cuenta la leyenda que José Alfredo compuso más de un millar de canciones. Dicen los que saben que muchas de ellas ni siquiera alcanzaron a ser grabadas en el estudio. Este gigante de nuestra música le regaló al mundo clásicos de oro como "La Media Vuelta", "Si Nos Dejan" y "Un Mundo Raro". Las encuestas son claras y contundentes. De entre el enorme universo de grandes compositores mexicanos de todos los tiempos José Alfredo Jimenez sigue siendo el rey.

Realizar este ejercicio me dejó varias enseñanzas. La primera es que la música requiere una especie de añejamiento para que la gente la adopte como un clásico entrañable. Pues en esta lista se quedaron fuera compositores contemporáneos como Joan Sebastian, Marco Antonio Solis y el rockero Alex Lora. También entendí que, afortunadamente, es complicado enlistar todos los grandes compositores mexicanos en una lista de cinco nombres. Grandes personajes como Chava Flores, Armando Manzanero y María Grever merecen de sobra ser mencionados y recordados.

Bien dicen que somos afortunados de vivir en un país que, trás siglos de ser permanente saqueado, sigue siendo rico. Es verdad, somos ricos, inmensamente ricos. Pero aún no entendemos que esa riqueza no está en nuestros bolsillos, y mientras continuemos buscando esa fortuna en el lugar equivocado seguiremos desperdiciando nuestros verdaderos tesoros.