La inflación es la situación económica en la que se da un aumento generalizado de precios de la mayor parte de los bienes y servicios; este fenómeno ocurre por un periodo prolongado de tiempo. En México, para 2021 fue de 7.36 %, en 2022 de 7.82 % y para enero de 2023 de 7.94 %: Esta situación es ya una gran preocupación para los tomadores de decisiones de política económica; pero, lo es principalmente para todas las familias, ya que los alimentos están cada vez más caros.

¿Por qué aumentan los precios en México? Entre 2021 y 2022 fue por el incremento del costo de las materias primar, pero principalmente de la gasolina; así como por una mayor demanda de consumo de bienes y servicios; situación derivada de la pandemia generada por el Covid – 19. Para 2023, hay un cambio en los factores que provocan la inflación; en primer lugar, está el incremento del costo de los servicios y en segundo, por mayores costos laborales y por una baja en la productividad.

En el primer mes de cada año, generalmente, los precios se incrementan. Para 2023 fue mayor; los productos que más aumentaron fueron restaurantes, bebidas, tabaco, energéticos, servicios gubernamentales. Como respuesta, el Banco de México, subió la tasa de interés a 10.50%, con lo que busca detener la inflación; sin embargo, con ello se genera un encarecimiento de los créditos, lo que afecta a la inversión en las actividades empresariales, con lo que sin duda se detendrá el crecimiento económico.

En el día a día: ¿Cómo afrentamos la inflación? Ante la pérdida del poder adquisitivo tenemos que reducir nuestros gastos, consumo e incluso cambiar el tipo y marcas marca de alimentos para cuidar nuestros ingresos ante la incertidumbre económica; todo ello antes de recurrir a la cancelación de servicios como es la televisión de paga y otros similares. Es necesario tomar decisiones de consumo más informadas; además, calcular costos y beneficios, eligiendo lo que es más urgente.

Los créditos personales no son una opción, son más caros y absorben un alto porcentaje de los ingresos. La opción es ser un consumidor más cuidadoso en nuestros gastos. Comprar un auto no es el mejor momento para hacerlo; tampoco lo es cambiar de guardarropa y mucho menos remodelar nuestras viviendas. La mejor solución es disminuir nuestros gastos, principalmente de aquellos que no son necesarios; se requiere esperar momentos de mayor estabilidad económica.

Los más afectados por el incremento del costo de los alimentos son las personas desempleadas, jubilados, adultos mayores. Son ellos quienes afrentaran una situación de mayor incertidumbre y precariedad. Por lo que sin duda los niveles de pobreza alimentaria aumentaran. Las medidas de política económica requieren estar acompañadas por programas de apoyo gubernamental que contribuyan al incremento de los ingresos de los sectores sociales más vulnerables.

En resumen, la inflación es el fenómeno que más afecta a la economía de los mexicanos, ya que se incrementan los costos de bienes y servicios, principalmente de los alimentos. Por ello es necesario reducir los gastos de consumo, comparar precios de aquellos productos de la canasta básica. Ser más racionales en la toma de decisiones. La medida del Banco de México fue incrementar la tasa de interés, por lo que los créditos no es la solución para obtener liquidez. Próxima colaboración: 08 de marzo de 2023.

