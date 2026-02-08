"La Bamba"

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, le pidió a Dulcilí que yaciera con él en lecho fornicario. Opuso ella: "Eres el último hombre con quien haría eso". Inquirió el lúbrico sujeto: "¿Cuántos hay antes que yo?". (Te lo puedo decir, mentecato. La cantidad de hombres en el mundo es de 4.092.875.631 hasta el momento de cerrar esta edición. Ponle que la mitad de ellos estén sexualmente activos, así que échale. Pero en fin, la solución del problema está en tu mano)... La esposa de Usurino Matatias, roñoso avaro, le pidió a su marido una pequeña suma para comprar un peine. El cicatero se indignó: "Cuando nos casamos te compré uno, ¿y ya quieres otro?". "Nos casamos en 1970 -se atrevió a replicar la señora-, y al peine se le acaba de caer un diente". Bufó el cutre: "¿Y por un diente que se le cayó me pides uno nuevo?". Precisó la señora: "Era el último diente que le quedaba"... El padre Arsilio se emocionó al ver a un ancianito y una ancianita que escucharon la misa con las manos de ella en las de él. Al final del oficio los felicitó: "¡Qué bello ejemplo de amor dan ustedes al estar así, tomados de las manos!". Acotó la viejecita: "Es que si se las suelto le agarra las pompas a la mujer que está delante"... El cliente del restorán protestó: "Estos huevos no están buenos". "Señor -le dijo la mesera-. Yo lo único que puse fue la mesa"... Candidito, joven varón sin ciencia de la vida, contrajo matrimonio. Una noche su mujer habló con él: "Candi: ya llevamos seis meses de casados, y no me has hecho el amor". Contestó el papanatas: "No sabía que tenías prisa"... Don Chinguetas y doña Macalota sostenían su enésima riña conyugal. Le dijo él: "Si mueres antes que yo haré poner en tu lápida esta frase: ´Aquí yace mi mujer, fría como siempre´". Ripostó doña Macalota: "Y si tú mueres antes yo pondré estas palabras en tu losa: ´Aquí yace mi marido, duro como nunca´"... En Bar Ahúnda el pesaroso parroquiano les comentó, triste, a sus amigos: "Desde que mi esposa me dejó no he podido dormir". Preguntó uno, conmovido: "¿Tanto la extrañas?". "No -precisó el otro-. Lo que pasa es que se llevó la cama"... La enfermera Florencina era dueña de un busto ubérrimo, munífico, fantástico. Le dijo al médico: "Doctor: el paciente tiene el pulso muy acelerado y la presión muy alta. ¿Qué hago?". Le indicó el facultativo: "Abróchese la blusa"... Doña Panoplia visitó el hospital siquiátrico de la ciudad con las demás socias del Club de Costura. Vieron a un alienado que acariciaba tiernamente a una muñeca. Les explicó el director de la clínica: "Cree que es su esposa. Ella lo abandonó para irse con otro". El interno de al lado se arrancaba los cabellos, profería terribles maldiciones y se daba cabezazos contra la pared. Declaró el director: "Éste es el otro"... Contrita, tribulada y compungida la hija soltera de don Poseidón y doña Holofernes les informó a sus padres que se hallaba en estado de buena esperanza, o sea embarazada. Gimió con pesadumbre: "Lo hice por debilidad". Masculló, hosco, don Poseidón: "¿Y a poco aquella cosa es vitamínica?"... Los trogloditas de la Edad de Piedra habían rodeado al mamut, y lo acosaban con sus lanzas y sus hachas. Dijo el mamut en tono rencoroso: "¡Tiznada madre! ¿Dónde está la Sociedad Protectora de Animales cuando más se le necesita?"... Firulino se iba a casar esa mañana. Pidió que al salir de la iglesia con su desposada el organista del templo tocara La Bamba en vez de la marcha nupcial. Le preguntó su novia: "¿Por qué La Bamba?". Explicó el recién casado: "Porque a partir de ahora me vas a tener arriba y arriba". FIN.