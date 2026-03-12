Las Trampas

"En un mundo venal, hecho de hipocresía

y falsas maneras, los poderosos, los buitres carroñeros, los envidiosos, los cobardes y

los canallas suelen encubrirse unos a otros".

Arturo Pérez-Reverte.

Antier se anunció que los homicidios dolosos continúan con una tendencia a la baja, según "cifras oficiales". Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 disminuyó 44%, al pasar de un promedio de 86.9 homicidios diarios a 48.8.

Dos preguntas básicas ¿Por qué? y ¿Cómo por qué?

Mire Usted estimado lector, respecto a la primera cuestión, no me queda más que una hipótesis. Fue una orden general D.O.S. "bajar los índices delictivos". Pero desde el registro, habría que elaborar una nueva metodología de medición de los delitos que se denuncian sobre homicidios. -Primero, había que bajar los homicidios dolosos-. Ya que es un indicador clave para entender las dinámicas de violencia entre países y los niveles de inseguridad en una sociedad y es el parámetro más confiable para decir "vamos bien o vamos mal".

El primer peldaño complejo, la incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de "presuntos" delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público. Esta información es reportada por las procuradurías y fiscalías (32), al Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y se crea el Registro Nacional de Incidencia Delictiva RNID que se centra en los datos estadísticos de las carpetas de investigación, de los delitos, las circunstancias de la comisión del hecho delictivo y las características generales de las víctimas con desagregación estatal y municipal. Ojo, el registro no incluye los procesos de vinculación, las sentencias, los procedimientos abreviados, los acuerdos reparatorios, las determinaciones ministeriales y demás etapas procesales del procedimiento penal. Aparte, la información contenida en la RNID es de carácter reservado.

En cualquier otro país, se mide la violencia letal de manera que reconocen que los homicidios tienen márgenes de error derivados de su clasificación dolosa o por omisión de muertes y del subregistro de estos.

Es por eso, que de un año a la fecha se han registrado en México más homicidios culposos (muertes por accidentes de tránsito), que dolosos. Sin relacionarse los desaparecidos y los "OK" (0Killed 0Muertos).

Inclusive el INEGI registra en el 2024 como quinta causa de muerte a los accidentes y como octavo los homicidios.

TAPANCO: La segunda cuestión ¿Cómo por qué? La disminución de la incidencia delictiva. El mismo ecosistema criminal, el mismo sistema de seguridad, el miso sistema de justicia penal, los mismos gobernadores, los mismos alcaldes, las mismas policías, los mimos MP, las mismas fiscalías, el mismo ejército, los mismos carteles, los mismos políticos y ahora sí como dice la canción, "en el mismo lugar y con la misma gente". ¿Qué milagro hizo que todos los actores favorecieran a mejorar la inseguridad y la violencia en un año?

En Europa operan con más de noventa variables por casos de homicidio, no es un problema de contabilidad burocrática el complejo fenómeno del homicidio, ni de restas y sumas. Es necesario un -Atlas de la Violencia en Mexico-, a través de un Ministerio de Seguridad Pública.

