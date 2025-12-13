Leyes, leyes y más leyes de nuestros legisladores-todólogos

Como lo hemos expresado en esta columna varias veces, observamos una mejoría en las declaraciones de la secretaria de Semarnat, ALICIA BÁRCENAS IBARRA, en lo referente a temas ambientales, después de un sexenio con cambios constantes en esa importante secretaría hasta que quedó alguien a modo para soportar las incongruencias como el TREN MAYA, REFINERÍA, AEROPUERTO, etc.

La actual secretaria ALICIA BÁRCENAS IBARRA ha vertido declaraciones congruentes desde el punto de vista ECOLÓGICO-AMBIENTAL especialmente en temas de bosques, áreas naturales protegidas, manglares, etc. Aunque como también siempre lo expresamos en esta columna, está restringida a una PÉSIMA LEGISLACIÓN construida y aprobada por nuestros diputados y senadores de los últimos 40 años, no nomás los de ahora, así como GRANDES RESTRICCIONES PRESUPUESTALES que los aquejan desde 2018 especialmente.

Pues ahora, nuestros diputados y senadores se ven muy activos inventado y modificando leyes que impactan en el SECTOR AMBIENTAL y por lo tanto en la vida diaria de todos nosotros, siempre dando por hecho que dichas leyes se van a cumplir, aunque en muchos de sus casos tengan contenidos en parte obsoletos, ilógicos, imposibles, etc.

Como últimos ejemplos tenemos la LEY GENERAL DE AGUAS, que como sufrimos paralizó al país completo por no tomar en cuenta a los principales usuarios de la misma, es decir LOS AGRICULTORES, quienes unidos con transportistas paralizaron CARRETERAS, PUERTOS, ADUANAS, etc.; y lo que nos dimos cuanta es que esos dos sectores unidos paralizan el país en medio día. Al final fueron escuchados por la fuerza por nuestros legisladores, aunque nos quedó claro que fue por convencimiento, y los 124 artículos que la componen deben de tener muchísimos errores y fantasías que caracterizan a nuestras leyes, por esa eterna manía de hacer leyes por parte de o en su mayoría y no por agricultores, ingenieros, industriales y usuarios en general.

LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR, que tiene un principio demasiado bueno para creerlo totalmente y es que "QUIEN FABRICA UN PRODUCTO DEBE HACERSE RESPONSABLE DE ÉL CUANDO TERMINA SU VIDA ÚTIL. "Ya esperemos ver a COCA COLA en principio y todas las demás industrias que embotellan todo tipo de productos, recogiendo sus envases, como se hacía hasta los años 70s para reciclarlos. Ojalá dicha ley sea aplicada correctamente, aunque con nuestros niveles de corrupción se ve bastante difícil, estaremos atentos.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL para incrementar penas contra delitos ambientales, EXIMIENDO A COMUNIDADES, EJIDATARIOS, CAMPESINOS, DERECHOS ANCESTRALES Y CULTURALES en el caso de explotaciones forestales y de silvicultura.

En este caso veremos qué sucede con las dos industrias más contaminantes de México y el mundo que son la PETROLERA Y LA MINERA, que tienen miles de casos de abusos del medio ambiente, así como de las comunidades que habitan nuestras zonas rurales.

El error cometido por todas las administraciones anteriores y esta misma es de origen, por no considerar a quienes trabajan, viven y realmente conocen los temas ambientales y confiar en que -con unos asesores de la academia que les pasan la información- están capacitados para legislar y afectarnos todos con leyes no acordes a la actualidad. Ejemplos tenemos por cientos.

El otro error es de operación, ya que con las restricciones presupuestales que padecen actualmente será imposible vigilar los 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, más los 3 millones de kilómetros cuadrados de mares patrimoniales que nos pertenecen a todos los mexicanos.

El otro error es político, ya que la experiencia nos ha enseñado al pueblo que mucha es demagogia, desconocimiento y corrupción. Basta analizar el caso de la PETROLERA ODEBRECHT, que repartió millones a nuestros legisladores de todos los partidos para la aprobación de las modificaciones a LA LEY ENERGÉTICA en tiempo del panista Calderón y del priista PEÑA NIETO, y que fue derogada en gran parte por el morenista AMLO, y generó acciones en contra del medio ambiente, limitando la inversión en FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA, como la solar o la eólica, en la que nuestro país está super favorecido geográficamente.

En esta administración al menos se ve un claro cambio en el discurso y en el actuar de la SECRETARIA del sector, y esperamos realmente ver resultados a la vez que le decimos que somos mucha gente que tenemos conocimiento y experiencia en muchas ramas ambientales que podríamos aportar nuestra experiencia GRATUITAMENTE de la vida real a la teoría que generan nuestros legisladores. Si no se nos toma en cuenta, estas leyes y estas buenísimas intenciones de la SECRETARIA BÁRCENAS serán nuevas "LLAMADAS A MISA" sin un efecto real y seguiremos viviendo en nuestra definición favorita de LOCURA que es "HACER LO MISMO, ESPERANDO DIFERENTES RESULTADOS", aunque en este caso estamos hablando de nuestra sobrevivencia como país, planeta y en no mucho tiempo de nuestra ESPECIE.