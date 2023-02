Hasta ahora San Luis Potosí tiene cuatro “Pueblos Mágicos” reconocidos por la Secretaría de Turismo: Aquismón, Real de Catorce, Santa María del Río y Xilitla. Todos vemos riqueza en nuestros pueblos y barrios, en nuestras colonias y rumbos, pero... de los cuatro, por su riqueza y oferta destacan tres, donde un solo día no es suficiente para recorrerlos y fotografiarlos.

También, claro, está la otra magia, la de la contabilidad creativa o de abrir hoyos presupuestales para tapar otros, la de engañar al ojo con distracciones o la de los charlatanes que se hacen ricos con el juego de la bolita. Tristemente, las desapariciones de personas (sobre todo mujeres) y de objetos están a la orden del día. Cuando se encuentra a las personas “no localizadas” la revictimización es común. Casos sobran. En los más, “nadie sabe, nadie supo”.

Pocos se acuerdan de México Mágico, el centro de diversiones que estaba en Chapultepec, menos serán los que se acuerden de “México, magia y encuentro”, el programa de Televisa.

Bien visto sí, mucho en México es magia, prestidigitación, ilusionismo. Del realismo mágico a la magia negra

Esta semana mucho se ha hablado de las cabeceras municipales aspirantes a nuevos Pueblos Mágicos y los memes han estado buenos. Desde Armadillo de los Infante, cuna de la primera imprenta potosina, hasta Axtla de Terrazas, con sus templos y el castillo de la salud del curandero y político Beto Ramón. Están igualmente en la lista de aspirantes Cerritos, San Martín Chalchicuautla, Soledad de Graciano Sánchez y Tierra Nueva. En la lista pondría a Salinas, con su Casa Grande y la casa del Cochiloco.

También se anunció que tendremos Barrios Mágicos, programa en el que los primeros serían Tlaxcala y San Miguelito. Dos de siete. El nuevo programa de la Secretaría de Turismo “pretende diversificar los espacios turísticos en el país, además de reconocer sus riquezas cultural, natural, histórica, arquitectónica y gastronómica, otorgándoles una rehabilitación integral en su infraestructura e impulso a sus tradiciones”.

Como habitante que fui de Tlaxcala en principio me gusta la idea, el barrio tiene su magia, pero que se haga de veras la “rehabilitación integral en su infraestructura”. Hay banquetas de 10 centímetros y otras llenas de coladeras, postes y puestos. Muchas casas están a punto del derrumbe o de plano son solo fachadas. Fuera del templo y el jardín no hay muchos atractivos (como en ciertos pueblos mágicos). Ojalá se reconozca, por ejemplo, a Miahuasal, la llamada “bruja guachichil”, y se rescaten y rehabiliten lugares donde la historia no oficial ha florecido. Ojalá se piense en peatones y ciclistas, no como en la Himno Nacional, donde ya ha habido muchos accidentes y caídas por la falta de planeación.

Información a medias no es magia, tampoco lo es el ocultarla, reservarla o que las autoridades ignoren las solicitudes que se le hagan, incluso vía redes sociales. La Suprema Corte lo reconoció hace poco: “El uso oficial de la plataforma ‘Twitter’ por parte de una autoridad que más allá de un fin informativo haya implicado la captación y atención de peticiones ciudadanas, obliga a dicha autoridad a responder las peticiones que posteriormente reciba por esa vía: #PrimeraSala”. Aun sí hay funcionarios que tienen sus cuentas con candado o solo permiten interacción con las cuentas que siguen.

¿Magia? Jaime Pineda Arteaga, quien fue secretario de Seguridad en la anterior administración estatal, la de Juan Manuel Carreras, se declaró culpable del delito de desvío de recursos y luego de poco menos de un año de su encarcelamiento este viernes recuperó la libertad tras pagar 2.3 millones de pesos.

Hay “magia” que se publicita demasiado y por lo mismo deberíamos dudar de su eficacia o su propósito, lo mismo si es un medicamento “milagro” que una persona o una obra de gobierno.

Detrás de cada abracadabra siempre hay un fondo falso.

Posdata: el 14 de febrero actualizaremos el blog "Eros y Venus en SLP". Como cada año, la invitación está abierta a textos breves de cualquier género, quizá con una ilustración. La dirección es: https://erosyvenusenslp.blogspot.com/.