Quienes han subido a la cumbre del monte llamado de Las Ánimas cuentan que en la cima hay una planta cuyas flores son de un color desconocido y despiden un inefable aroma que pone extrañas visiones en quienes lo perciben.

Yo he hablado con dos de ellos. Uno me dijo que tras aspirar el perfume de la flor vio a una mujer cuya belleza la palabra humana es incapaz de describir. El otro, menos afortunado, me aseguró que había visto a Dios.

Jamás sentí la tentación de escalar esa montaña. Una mujer hermosa me acompañaba entonces, y a Dios lo veía diariamente en la naturaleza, de modo que no tuve necesidad de ninguna misteriosa flor ni de su aroma para gozar espejismos encantados. Los miraba en el sueño de la noche y en los sueños del día, y sé que habré de verlos cuando el último sueño me llegue, cuando me lleguen los últimos sueños.

Suban otros a la cumbre del monte de Las Ánimas. Yo estoy subiendo ya a mi propia cumbre.

¡Hasta mañana!...