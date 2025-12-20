En estos días el huerto de nogales es un paisaje impresionista.

Los árboles visten túnica amarilla. La brisa hace caer con lentitud las hojas, mariposas doradas. Pronto las ramas quedarán desnudas. A algunos eso los entristecerá. No a mí, pues he aprendido que al invierno seguirá la primavera, del mismo modo que a la muerte seguirá la vida.

Los nogales han trabajado todo el año. Recogieron cada día el sol y el agua, y formaron con ellos el fruto de la tierra. Nos lo entregaron, generosos. Ahora se disponen a descansar.

Miro ahora las nueces de la casa. Manos sabias de mujer harán con ellas la riquísima nogada de nuez, redundante golosina. En la cena de Navidad ese sabroso dulce será el postre, como ha sido desde los tiempos infantiles.

¡Cuántas cosas caben en una nuez! Caben el sol, la tierra, el agua... Y caben los recuerdos. Cuando paso por el huerto de nogales les digo siempre: "Gracias".

¡Hasta mañana!...