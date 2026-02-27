logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A

Jean Cusset, ateo con excepción de las veces que escucha el Adagio de Albinoni, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

-Hay quienes dicen que Dios está en la naturaleza. Yo pienso, como Spinoza, que Dios es la naturaleza. Hay más de Dios en una brizna de hierba que en toda la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Dios está en todas partes, incluso en los templos, pero muchas veces los predicadores no nos dejan verlo.

Siguió diciendo Jean Cusset:

-Es absurdo pensar que a Dios lo podemos sobornar con rezos o con ritos, y menos aún con limosnas. Sólo por medio del amor nos será posible acercarnos a él, que es el amor. Busquemos a Dios en la naturaleza y en nosotros mismos. Ahí lo encontraremos. 

Así dijo Jean Cusset, y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre. 

¡Hasta mañana!...

