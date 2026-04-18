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CELEBRAN SU MATRIMONIO

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Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A

En los vastos aposentos de la casona de Ábrego deambula por las noches el espectro de Luisita de la Peña y Dávila. 

No casó nunca, de ahí lo de Luisita. Si hubiese casado habría sido doña Luisa. Cosas de aquellos tiempos.

En su ir y venir por las habitaciones el fantasma repite una sola palabra:

-Doro. Doro. 

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Así era llamado Heliodoro, el caballerango de la hacienda. Luisita estaba enamorada de él, y él de ella, pero jamás pudieron ni siquiera tomarse de la mano, por la diferencia de su condición social. El padre y los hermanos de ella la habrían quizá matado de haber sabido lo de su amor por aquel a quien veían como peón.

La gente dice que en la bodega grande se aparece un fantasma que va repitiendo un nombre de mujer: Luisita.

¡Hasta mañana!...

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