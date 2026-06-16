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ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

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ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

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Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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      No sé nada de política internacional.

      (Tampoco de política nacional sé mucho).

      Aun así me atrevo a opinar que Harry S. Truman es uno de los mejores presidentes que ha tenido el país del norte.

      Recibió la presidencia en los días cruciales de la Segunda Guerra. Llegó al cargo por la muerte de Franklin D. Roosevelt, que no lo tenía en mucho y ni siquiera le informó en sus días finales acerca de los asuntos del gobierno. 

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      Dos difíciles decisiones hubo de tomar Truman durante su mandato: usar la bomba atómica en Japón y despedir de todas sus funciones a MacArthur. A mi juicio ambas determinaciones fueron atinadas. La invasión por tierra a la nación nipona habría sido causa de millones de muertos, muchos más de los que provocaron las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y al cesar al prepotente mílite Truman salvó el civilismo, y aun a la democracia, en su país. 

      Sé bien que este tema es por completo ajeno a mis conocimientos y mi capacidad.

      Pero de algo tenía que hablar para no hablar de futbol.

      ¡Hasta mañana!... 

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