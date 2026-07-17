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RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

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RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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      Me habría gustado conocer a Selma Woodrich.

      Vivió a mediados del siglo antepasado en Virginia, Estados Unidos.  

      Era blanca, de clase acomodada. Su religión y sus principios la hicieron ser  enemiga de la esclavitud. 

      Ayudó a un centenar de esclavos negros, fugitivos  de las plantaciones sureñas, a llegar a Canadá. 

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      Descubierta, fue azotada por  orden de un terrateniente. El hombre le hizo dar 21 latigazos, uno por cada  esclavo que él había perdido. 

      La señora Woodrich estuvo a las puertas de la  muerte. 

      En el delirio de la fiebre se le presentó una visión: subía al cielo por  una escalera que tenía 100 peldaños, uno por cada esclavo que había  ayudado a escapar. 

      Me habría gustado conocer a Selma Woodrich. Aprendió que el bien  que hacemos nos lleva, por caminos misteriosos, a nuestro propio bien. 

      ¡Hasta mañana!...

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