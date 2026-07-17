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Me habría gustado conocer a Selma Woodrich.

Vivió a mediados del siglo antepasado en Virginia, Estados Unidos.

Era blanca, de clase acomodada. Su religión y sus principios la hicieron ser enemiga de la esclavitud.

Ayudó a un centenar de esclavos negros, fugitivos de las plantaciones sureñas, a llegar a Canadá.

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Descubierta, fue azotada por orden de un terrateniente. El hombre le hizo dar 21 latigazos, uno por cada esclavo que él había perdido.

La señora Woodrich estuvo a las puertas de la muerte.

En el delirio de la fiebre se le presentó una visión: subía al cielo por una escalera que tenía 100 peldaños, uno por cada esclavo que había ayudado a escapar.

Me habría gustado conocer a Selma Woodrich. Aprendió que el bien que hacemos nos lleva, por caminos misteriosos, a nuestro propio bien.

¡Hasta mañana!...