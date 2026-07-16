Los primeros dos finalistas del Mundial y su criminalidad

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"La historia de los grandes acontecimientos del mundo

apenas es más que la historia

de sus crímenes".

Voltaire.

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En una conversación un -pambolero llanero de domingo- dijo: "Qué cómo no iban a llegar a la final, Francia, España, Inglaterra y Argentina, si en esos países no hay una matazón, un día sí y otro también, ni Chapos, ni Mayos, ni Menchos, pueden andar por todos lados sin miedo a que los levanten o los desaparezcan, o los extorsionan, más un largo etcétera de calamidades y violencia que nosotros si sufrimos".

Pues tal vez tenga razón, pero, -Haya también se cuecen habas-, diría mi abuela y mi abuelo Alfonso le contestaría, -Sin embargo, hay de habas a habas, Esperancita-.

Esos países, hace ya tiempo dejaron atrás la anquilosada Seguridad Pública, para pasar a la Seguridad Humana: Más radical, en una expansión de individuos y humanidad, una seguridad de supervivencia, calidad de vida e integridad cultural, frente a amenazas al Estado, globalización, naturaleza, cambio climático, pobreza y fundamentalismo.

En España su tasa de criminalidad está en 40 delitos convencionales por cada mil habitantes de las más bajas de Europa y del mundo. Sus delitos comunes suelen ocurrir en zonas turísticas concurridas. El cibercrimen representa el 20.6% del total de los delitos, las estafas informáticas han crecido en los últimos años. Los Crímenes violentos como los homicidios son raros en comparación con otros países, con una tasa de 0.6 a 0.7 por cada 100 mil habitantes. Las grandes ciudades como Madrid o Barcelona tienen más delitos en números totales debido a su gran población y turismo. Sin embargo, el riesgo por persona sigue siendo muy bajo.

En Francia, "c´est autre chose, oulala", el índice de criminalidad es bastante moderado, con una puntuación cercana a 55.7 sobre 1000 personas. Los delitos más comunes son los hurtos (como carteristas, bolsos, en el Metro y trenes) y robos menores en zonas turísticas. Los crímenes violentos son más bajos en comparación con otros delitos. Es un país seguro en general, sin embargo, el crimen cambia mucho dependiendo de la ciudad y la región, como Marsella, Grenoble, Montpellier, Lyon y París. Los robos de vehículos han bajado, pero siguen concentrados en grandes ciudades. En Homicidios una tasa muy baja, con cerca de 1.56 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año, la estadística más significativa a nivel mundial.

TAPANCO: México, qué les platico a Ustedes...continúa atado e influenciado por la delincuencia organizada, grupos delincuenciales ejercen un control revelador sobre las instituciones políticas-administrativas. La militarización y el militarismo son el pedestal de la pelotera contra el crimen. Por otro lado, la delincuencia organizada se perpetúa e influye en las elecciones mediante la amenaza de votantes, el financiamiento de campañas y la violencia contra figuras políticas. La fragilidad de las instituciones democráticas se evidencia en casos de corrupción de alto nivel. Para México Evalúa, aunque la violencia letal muestra una mejora reciente, México sigue siendo 26% más violento que en 2015. El deterioro persiste en 21 estados y el norte concentra la mayor tasa regional y el mayor número de víctimas. Además, desde entonces, continúan creciendo otros delitos contra la vida +173%, las desapariciones +132% y los feminicidios +53%.

X @franciscosoni