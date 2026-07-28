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Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

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Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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      Desinet in piscem. 

      Esa frase latina quiere decir "Termina en pez". Alude desfavorablemente a la sirena, y se aplica a todo aquello que tiene buen principio y no concluye bien. 

      Eso, creo yo, puede decirse de la película "Psicosis", de Alfred Hitchcock, que vi anoche por cuarta o quinta vez, cine en pantuflas. Al comienzo es espléndida, pero a su culminación sigue una perorata psiquiátrica enredada y aburrida que a mi modo de ver perjudica severamente al film. Aquí el mago del suspenso pierde toda magia. 

      Me permito sugerir a los amantes del buen cine que busquen por 

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      cualquier medio la película «Les Diaboliques», «Las diabólicas", del francés Henri Clouzot. Ninguna de las obras de Hitchcock supera a ésta en calidad dramática y suspenso, tanto, que al terminar el film aparece una petición a quienes lo vieron para que no revelen a otros el desenlace de la extraordinaria trama. 

      Lo bueno es muy bueno, si me es permitida la perogrullada. 

      Pero lo mejor es mejor. 

      (Otra perogrullada). 

      ¡Hasta mañana!...

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