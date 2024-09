No robar, no mentir y no traicionar, ¿cumplió AMLO?

“Por el bien de todos,

primero los pobres”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

(Segunda parte)

Repaso las que considero más relevantes de las 45 promesas que AMLO pronunció durante su toma de posesión. ¿Nos mintió, nos robó, nos traicionó… o si nos cumplió?:

Promoveré una ley para convertir la corrupción en delito grave. En diciembre de 2018 se reformó el artículo 19 de la Constitución al establecer que quienes cometan actos de corrupción –como el uso de programas sociales con fines electorales- no tendrán derecho a fianza, debiendo enfrentar el proceso judicial en prisión.

Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, compañeros de lucha y familiares, dejo en claro que, si mis seres queridos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo sólo respondo por mi hijo Jesús por ser menor de edad. Familiares –incluidos sus hijos mayores-, compañeros y allegados políticos, en distintos momentos han estado envueltos en sospechas y/o escándalos de corrupción. AMLO los ha defendido argumentando que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio en su contra.

Habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX: Al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie. Se ha criticado a AMLO por la reciente reforma al Poder Judicial y la concentración del poder en una sola persona. Su frase “al diablo las instituciones” puede explicar muchas cosas. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas algunos sectores critican una rendición de cuentas poco efectiva y un acceso reducido a la información pública.

No aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Hago el compromiso de que muy pronto, cuando terminemos la refinería y se rehabiliten 6 más, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. El incremento en el precio de los combustibles ha tenido un impacto moderado en la economía y el consumo, gracias en parte a las políticas de subsidios implementadas por el gobierno; sin embargo, mantener estos precios bajo control sin afectar negativamente el presupuesto público es un gran desafío. En cuanto a la rehabilitación de las 6 refinerías, entre 2019 y 2023 se han invertido 62 mil millones de pesos. Se espera que la capacidad de refinación se incremente del 35% al 76% al final de 2024; respecto a la refinería de Dos Bocas, su inversión final se ha duplicado hasta alcanzar los 16 mil millones de dólares. A pesar de haberse inaugurado en 2022, según PEMEX actualmente procesa menos de la mitad de su capacidad prevista.

Tampoco que se oiga bien y lejos, tampoco vamos a endeudar al país. La deuda total de México pasó de aproximadamente 10.5 billones de pesos al final de 2018, a 14.3 billones de pesos a septiembre de 2024. Aunque en términos absolutos se incrementó, en términos porcentuales representa 49.2% del PIB, considerándose como manejable.

Crearemos la Guarda nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo. Es en la actualidad un agrupamiento de 20 mil efectivos. El día de ayer se aprobó modificar la Constitución para transferir la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), generado controversia y críticas a la militarización de la seguridad pública. La política en seguridad pública ha sido muy cuestionada y hay preocupantes dudas en su eficacia y en la percepción pública de su papel en la seguridad del país.

Dejo pendientes temas como los sistemas de salud y el educativo. Usted decida: ¿Resultó ser AMLO un “viejito ideático”, o si nos cumplió? A partir del próximo martes 1 de octubre de 2024, Usted, yo y la historia, juzgarán el país que imaginó vs el que nos dejó.

