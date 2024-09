OCURRECIAS Y DEMÁS

Cuando, desde los albores de esta administración, comencé a tomar nota de algunas peculiares declaraciones, anuncios, promesas, propuestas, proyectos y despropósitos, principalmente de su titular Ricardo Gallardo Cardona, pensé que se trataba sobre todo de ocurrencias. Andando el tiempo aparecieron y se consolidaron otras categorías, tales como falsas promesas y mentiras. Entre estas últimas es fácil distinguir de dos tipos: las genuinamente maliciosas, utilizadas para engatusar al respetable, y las que son producto de información deficiente o de confusiones derivadas a su vez de la frivolidad con que se manejan los asuntos oficiales.

Hoy que inicia la segunda mitad del sexenio gallardista, resulta oportunidad inmejorable para hacer un recuento de ese surrealista, fascinante y a ratos demencial catálogo de disonancias. Se acumulan aquí apuntes de tres años, mezcladas esas distintas categorizaciones a que hemos aludido: ocurrencias, falsas promesas, mentiras y disparates. Todas son públicas, aparecieron en diversos medios y son muy fáciles de googlear. El orden en que se enlistan es cronológico. No se trata de un listado exhaustivo. Va:

SE CONSTRUIRÁN CUATRO O CINCO HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL ESTADO. No se construyó ninguno y si alguno se edifica más adelante ya será cosa de la Federación, el nuevo sistema de salud. Promesa de campaña, marzo 2021.

EL PARQUE TANGAMANGA I CONTARÁ CON UN RÍO NAVEGABLE. Ni sus señas en tres años y no se ha vuelto a mencionar la idea. Parece abandonado el proyecto. 26 de septiembre del 2021, horas después de haber tomado posesión.

EL TEATRO ALARCÓN SERÁ COMPRADO AL SINDICATO MINERO PARA SU RESTAURACIÓN Y RESCATE. Tres años después el noble e histórico inmueble se está cayendo a pedazos. 10 de noviembre 2021, con motivo de la visita de Napoleón Napito Gómez Urrutia. Se llegó al extremo de informar poco después que en 60 días se firmaría un contrato de comodato. Nada.

EL GOBIERNO DEL ESTADO CONSTRUIRÁ UN CRISTO GIGANTE, DE 40 METROS, EN LA JOYA HONDA. Anuncio oficial del 28 de enero 2022. Nada, porque el lugar escogido es un Área Natural Protegida, donde el Gobierno del Estado no manda. Y como a esta administración le duele el estómago cuando tienen que asumir su verdadera estatura y debe pedir permisos a instancias federales, el proyecto quedó abandonado. En cierta medida qué bueno, porque la maqueta que se presentó en miniatura era espantosa.

REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA JUAN SARABIA INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES ATIRANTADOS. 8 de febrero 2022. Otro anuncio apresurado, pues se trata de una zona protegida por la federación a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Casi tres años después sigue el diferendo entre el gobierno y el INAH, aunque el último soplamocos de éste a aquel resultó paralizante: “Cómo quieren que les autoricemos su proyecto si nunca lo han presentado”, palabras más palabras menos.

EL PARQUE TENGAMANGA II CONTARÁ CON UN CAMPO DE GOLF GRATUITO. 22 de marzo 2022. Hasta la fecha, puro cuento. Me atrevería a pensar que es otro proyecto cancelado porque alguien del gobierno habrá caído en cuenta que un equipo de palos de golf no está al alcance de la mayoría de los vecinos de la zona.

LA INFLACIÓN NO PEGARÁ EN SAN LUIS. 6 de mayo 2022. Según datos oficiales consultables en las páginas web del Banco de México, ese año nuestro estado fue uno de los siete con mayor inflación. Son materias donde los gobiernos estatales tienen poco qué hacer.

LIPOSUCCIONES GRATIS PA’ LA RAZA. 8 de mayo 2022. Incluso de inmediato el gobernador inició una consulta pública en sus redes sociales. Puro cuento. Era una locura, pero la soltó.

UNA RUEDA DE LA FORTUNA GIGANTE EN EL TANGAMANGA II. 28 de junio 2022. Incluso se dijo que sería la más grande del país, desbancando a la de Puebla. Es hora…

LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LA CARRETERA A VILLA DE REYES DEJARÁ DE COBRAR PEAJE A LOS MILES DE TRABAJADORES DE LOS PARQUES INDUSTRIALES. EN 60 DÍAS LAS CASETAS SERÁN RECORRIDAS. 18 agosto 2022. Nada, ni un descuentito siquiera. Los ejecutivos de la firma siguen muertos de la risa.

EL GOBERNADOR VIAJÓ A LÍBANO A PROMOVER LA VENTA DE MEZCAL POTOSINO. En tratándose de un país musulmán con serias restricciones al consumo de alcohol, el chiste se cuenta solo. 6 de septiembre 2022. Fueron a ver caballos.

LOS VIAJES DEL GOBERNADOR AL EXTRANJERO SON PARA FORTALECER LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO. 10 de septiembre 2022. Por mandato constitucional, los estados de la República no tienen política exterior propia, así como tampoco moneda o ejércitos propios. Dicho por un gobierno, es un disparate hijo de la ignorancia. Antes no nombraron embajadores.

ESTABLECER LA PENA DE MUERTE PARA FEMINICIDAS. 20 de septiembre 2022. La Constitución General de la República la prohíbe, igual que distintos convenios internacionales suscritos por nuestro país. O sea…

INCLUIR EN NUESTRO CÓDIGO PENAL LA CASTRACIÓN DE VIOLADORES. Primero se dijo que física (“Vamos a caparlos”, prometió RGC) y luego que química. Idem que la anterior.

EL SALARIO MÍNIMO DEL 2023 EN SAN LUIS POTOSÍ SERÁ DE 8 MIL PESOS MENSUALES. 15 de octubre 2022. Nadie le dijo a Gallardo, y obviamente tampoco preguntó, que la fijación de los minisalarios es facultad exclusiva de un organismo público autónomo llamado Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En 2022 era de 5 mil 186 pesos con 10 centavos, y aumentó a 6 mil 223 pesos 20 centavos para el año siguiente.

EL GOBIERNO ESTÁ CONSIDERANDO REVIVIR EL CONVOY POLICIACO PARA DETENER Y RAPAR A LOS VAGOS. 17 y 27 de diciembre 2022. Alguien tuvo el acierto de decirle que habría sido una suprema tontería hacerlo. Los impiden esas cosas exóticas llamadas derechos humanos.

QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO OPINEN DE COSAS DEL GOBIERNO. 9 de enero 2023. Lo declaró Gallardo, pero nunca insistió y mucho menos dijo entonces de qué podrían hablar. ¿De deportes, de modas o de películas?

LOS ADOQUINES LEVANTADOS EN TLAXCALA SON GRATIS PARA QUIENES LOS QUIERAN. 9 de enero 2023. El único pequeño detalle con este ofrecimiento gallardista es que esos adoquines son propiedad del municipio. Luego, vía el inefable Chiquilín se hizo el mismo ofrecimiento con los de San Miguelito, y fue otro petardazo por la intervención del INAH.

SE VA A ESTABLECER UNA PLANTA CERVECERA EN LA ZONA INDUSTRIAL. Declaración gallardista de principios del 2023. Semanas después la SEDECO, con la pena, aclaró que se trataba de una fábrica de botellas de vidrio para cerveza. La diferencia de inversión y empleos es notable.

VAMOS A HACER DE LA PROCESIÓN DEL SILENCIO LA MÁS GRANDE DEL MUNDO. SE INVITARÁ A NIÑOS DE LAS ESCUELAS A PARTICIPAR. Marzo 2023. En lugar de las once de la noche iba a terminar a las cuatro de la mañana y los niños iban a cargar imágenes de cartón. Gracias a Dios se abandonó tan disparatada idea.

EL GOBIERNO DEL ESTADO VA A COMPRAR MUSTANGS Y CORVETTES PARA VIGILAR LA CARRETERA 57. Los compró, sin antes preguntar si sus planes eran viables. Ni un día los dejó subirse a esa carretera la Guardia Nacional, pues es de jurisdicción federal. Los vehículos de casi dos millones de pesos por unidad ahora andan rancheando, lo que podrían hacer con vehículos apropiados que valen la mitad.

AL GOBERNADOR LE GUSTARÍA SER EVALUADO EN CONSULTA PÚBLICA EN 2024. 27 de septiembre 2023. Algo pasó y simplemente reculó.

LA SECRETARIA (DE LA SEDUVOP) YA TIENE INSTRUCCIONES DE TRANSPARENTAR TODO LO RELATIVO A CONTRATACIÓN DE OBRAS. Declarado en varias ocasiones durante los dos últimos años por el gobernador. Algo idéntico sucede con el Patronato de la Feria para que haga públicos sus estados financieros. Pura farsa.

Por último:

“APOYAMOS A MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE FAMILIAS CON PROGRAMAS SOCIALES”. Propaganda oficial previa al tercer informe de gobierno. No hay manera. En todo el estado viven poco más de 830 mil familias. Según el INEGI, actualmente las familias mexicanas están integradas por un promedio de 3.6 personas. Millón y medio por 3.6 dan 5 millones 400. Potosinos somos algo menos de 3 millones.

COMPRIMIDOS

La declaración del gobernador Gallardo Cardona en el sentido de que “sí me voy a meter en la sucesión” tiene mal el tiempo verbal. Lo correcto es “sí me estoy metiendo a la sucesión”. Por lo pronto permítanme insistir: para comenzar a otear nuestro futuro político, primero hay que despejar la incógnita principal: ¿Cómo se la van a llevar la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Ricardo Gallardo? Antes de que alguien grite que San Luis es territorio verde y no moreno, diré que al Niño Verde y secuaces les dan otra gubernatura el año próximo o el 26, y tan contentos.

En la amplia y muy profesional entrevista que le hizo Daniel Ortiz en vísperas de su tercer informe, el gobernador Gallardo le dijo que no era cierto que dos tercios de la obra pública estatal le ha sido adjudicada a constructores foráneos, como le informó esta columna. Con la pena, pero miente, miente y miente. Un poco más adelante se los voy a demostrar. La documentación comprobatoria está toda en mi poder. No la he publicado porque una mínima parte de ella ocuparía toda la plana varias semanas y es una lectura pesada, farragosa. Ya veré cómo le hago.

La palabra que mejor describe el hecho es poco usual, pero a mí me gusta mucho: Ditirambo. Según el Diccionario de la RAE, quiere decir “alabanza exagerada, encomio excesivo”. En el barrio les dicen “pura barbeada”. Usted escoja, pero ahí corresponden recientes manifestaciones de Yolanda Josefina Cepeda Echevarría y del ínclito Héctor Serrano Cortés. La primera publicó en sus redes una foto de RGC vestido de charro y montando a caballo, con un texto vergonzoso. Me niego a reproducir semejante lambisconería. El otro -que yo suponía era menos arrastrado- nos salió con que su patrón Gallardo es “promotor y proveedor de felicidad para los habitantes de San Luis”. Quién sabe que le haga que lo hace tan feliz a él, que no será potosino, pero astutamente se incluyó al referirse a “los habitantes”.

Ignoro las razones, pero a diferencia de los dos anteriores en este tercer informe de gobierno de Ricardo Gallardo no hubo representación presidencial. Al primero vino la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y al segundo el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Pensé que podía ser una nueva norma general, pero sucede que justo un día después, al rendir su primer informe la gobernadora del Estado de México tuvo como enviada de Palacio Nacional a nuestra paisana Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad. O séase…

Hasta el próximo jueves.