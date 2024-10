Otra echada gallardista

Volvamos al asunto de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su encargado de despacho y el gobernador, en el que este último hace uno de sus típicos berrinches (de esos que acostumbra cuando busca distraer la atención de algún tema que evidencia sus cada vez más comunes desaciertos de gobierno) y desacredita soezmente al encargado de despacho y amenaza –pollo que grazna no pica– con pedir casi en calidad de orden al director general de la dependencia federal que lo destituya y remplace. Finalmente ni es de aquí y, condicionado por su origen según afirma el gobernador, San Luis Potosí le vale madre.

Por partes. El tema de fondo, según se observa, es distraer la atención de la criminal intervención que la secretaría de Desarrollo Urbano estatal (Seduvop) realizó en algunas calles del barrio San Miguelito; por lo que anticipándose a los cuestionamientos o críticas de los medios de comunicación (que normalmente son las menos) sobre el bodrio entregado a los vecinos, busca ensuciar la imagen de la instancia encargada de regular las intervenciones en el patrimonio histórico arquitectónico.

Aquí lo cierto es que el INAH, en otras ocasiones medio obtuso, se condujo con fundamentada meticulosidad y solicitó a Seduvop realizar las obras con apego a la norma, al suspender las obras en varias ocasiones, provocando con esto las pataletas de la incompetente secretaria estatal, quien también se sumó a la cargada, y las consabidas rabietas gallardistas. Al fin, para no escuchar reproches vecinales durante entrega de obras inconclusas y mal hechas, le tuvieron que llevar acarreados aplaudidores.

Las vulgares diatribas gubernamentales no son cosa nueva. Ricardo Gallardo andaba ardido todavía por la respuesta que el director general del INAH hizo pública generándole uno de los más espectaculares ridículos tras el asunto de la alameda. Por lo que la amenaza de solicitar la destitución no sorprende (seguro no será el primer gobernador que solicite algo así); lo que sí resulta bastante sorprendente por absurdo y absurdo por sorprendente, es que invoque la calidad de foráneo, es decir de no potosino, como condicionante desconocimiento de y desinterés por San Luis Potosí.

Hasta donde sé, porque no tengo el gusto de conocerlo, el actual titular del centro INAH-SLP, si bien no nació en esta entidad, en realizó en esta ciudad sus estudios de maestría a mediados de la primera década del dos mil (para la que realizó una magistral tesis, que conozco y he leído, sobre sociedad, identidad, ritualismo y sistemas de creencias entre los pames septentrionales de San Luis Potosí, que le valió un premio nacional y en 2011su publicación como libro). No es entonces una persona desvinculada de San Luis Potosí y mucho menos un desconocedor o un improvisado; porque quizá el gobernador no sepa –tampoco tiene por qué saberlo– en la mayoría de las investigaciones de antropología o historia, es necesario profundizar en los contextos históricos.

Pero más allá de lo anterior, divierte que el gobernador apele a tal, cuando ha convertido a las legiones extranjeras en distintivo de esta administración, entregándoles sin recato alguno secretarías y mandos medios. Por ejemplo en la Secretaría de Finanzas pueden ser señalados como extranjeros su titular (además de mendaz), el director de Coordinación hacendaria, el director de Planeación; en la Secretaría de Educación, el director de Planeación y Evaluación, la coordinadora de Archivos, el coordinador de Remuneraciones, la directora del departamento de Normatividad y el coordinador financiero; en la Secretaría Salud, la propia secretaria, la directora de los Servicios de Salud, el subdirector administrativo, el subdirector de operaciones, el director de adquisiciones, el jefe de almacén, el subdirector de epidemiología, el departamento de vigilancia y urgencias epidemiológicas; en la Oficialía Mayor: la directora de Recursos humanos, la directora general de adquisiciones, el director de Compras, el director de licitaciones; la titular del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado; la secretaria ejecutiva del Consejo estatal de seguridad pública (otrora reina de carnavales veracruzanos); el director general de la Junta estatal de caminos, muchos otros que de momento no es posible afirmar y, desde luego, la cereza del pastel: su testaferro en el Congreso, el diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés.

Se confirma que la pretendida potosineidad que por lo alto invoca el gobernador, simplemente no existe en su gabinete; sin embargo como los integrantes de su legión extranjera le son útiles por sumisos, sin importar que sean tracaleros, marrulleros, embusteros e incapaces, los encumbra y protege.