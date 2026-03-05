"No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único, queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país.".

Claudia Sheinbaum, 25.02.2026

Si alguna duda cabía de que la reforma electoral busca establecer un nuevo partido de Estado, solo hay que leer la exposición de motivos de la iniciativa que se presentó ayer. El texto ofrece una larga disquisición histórica que se remonta a los Sentimientos de la Nación de Morelos y el Acta de Independencia, pasa por la Constitución de 1857 y la de 1917, menciona "los escandalosos fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012" y dice que "la alternancia" de partidos en el poder "fue en realidad una simulación democrática".

Sin embargo, la iniciativa dice que ha llegado ya el fin de este largo camino en busca de la democracia: "La Cuarta Transformación nace de los anhelos de la lucha del pueblo. Hemos aprendido que no hay democracia verdadera sin justicia social. Nunca se había tenido un gobierno verdaderamente democrático en donde la voluntad popular fuera respetada de manera irrestricta. Eso es lo que representa la Cuarta Transformación que accedió al poder desde 2018, en elecciones contundentes que no dieron margen a los grupos de interés para que nos fuera arrebatado el triunfo mediante el fraude electoral".

La redacción deja en claro que este es un proyecto de la Cuarta Transformación. Se usa incluso la primera persona del plural: "para que nos fuera arrebatado". Se añade la cita que López Obrador atribuía falsamente a Benito Juárez: "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

La exposición de motivos argumenta que en "la oscura etapa neoliberal" se hicieron enmiendas constitucionales "para despojar al pueblo de México de sus derechos y conquistas. Con la Cuarta Transformación se han llevado a cabo diversas reformas para devolverle derechos al pueblo. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reformaron 96 artículos constitucionales para restituir y ampliar los derechos económicos, sociales, políticos y económicos del pueblo". La iniciativa se refiere a la reforma al poder judicial como uno de los grandes logros del expresidente López Obrador.

Quizá los redactores, todos morenistas, olvidaron que la reforma se presentó en el sexenio de Claudia Sheinbaum, pero supongo que da igual. Hay buenas razones para pensar que la iniciativa electoral viene de Palenque. Solo así se entiende su incongruencia y su promoción del partido de Estado.

El documento no deja duda. Detrás de los detalles técnicos, que si los 200 diputados plurinominales serán reemplazados por 100 de primera minoría y 100 de votación directa en cinco circunscripciones regionales, que si se eliminarán los 32 senadores de representación proporcional, que si se prohibirá el uso de efectivo (que ya está prohibido, excepto para López Obrador), que si se etiquetarán las imágenes de propaganda producidas con inteligencia artificial, que si se prohibirá el financiamiento de campañas con recursos provenientes de actividades ilícitas (¿de verdad?), lo relevante es que la reforma está hecha para encumbrar a la Cuarta Transformación y descartar los proyectos que provengan de la "oscura etapa" liberal.

No sé si la presidenta Sheinbaum lo hizo a propósito, después de tantos rezagos para presentar la iniciativa, pero la envió al Congreso en el 97º aniversario del establecimiento del partido hegemónico del siglo XX, el Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió en el PRI. No sorprendería que el señor de Palenque, quien seguramente afinó los últimos detalles, lo haya hecho con este aniversario en mente. Siempre fue su sueño revivir al partido de Estado.

¿Quién miente?

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó ayer que España aceptó cooperar con las fuerzas armadas de Estados Unidos, pero el ministro de exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que su país mantiene la postura de "No a la guerra". Alguien miente, pero además inútilmente.

