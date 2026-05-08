¿Quién es Nicole?

Nicole cuenta su historia como quien intenta ordenar años de miedo, dependencia y violencia normalizada. No pretende hablar por todas las mujeres, pero mientras la escucha uno entiende algo inquietante: muchas historias en México comienzan exactamente igual.

La violencia rara vez llega presentándose como violencia. Casi nunca entra rompiendo puertas. A veces llega siendo amable, paciente, servicial. Se instala lentamente en espacios donde ya existían otras formas de silencio: miedo a decepcionar, necesidad de aprobación, dependencia emocional o simplemente la costumbre de soportar demasiado.

Nicole no aprendió a identificar el peligro. Aprendió a sobrevivirlo. Después de una infancia marcada por restricciones, enfermedad, aislamiento y una autoestima profundamente lastimada, Nicole encontró en su primera relación sentimental algo que confundió con salida. La atención constante, los detalles, la insistencia afectiva y la sensación de "por fin ser elegida" terminaron construyendo una relación que, poco a poco, dejó de parecer refugio para convertirse en encierro.

Primero vino la absorción cotidiana. Después el control. Luego la dependencia económica. Más tarde, el miedo. Lo más inquietante de muchas relaciones violentas no es el golpe inicial. Es la capacidad que tienen para normalizarse antes de llegar a él.

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La primera pareja sentimental de Nicole comenzó siendo el hombre atento que recorría largas distancias para verla, el que insistía en acompañarla, el que parecía dispuesto a quedarse cuando otros se alejaban. Pero con el tiempo, según relata, la dinámica cambió. Las agresiones comenzaron a escalar y la violencia dejó de ser excepcional para convertirse en rutina.

Nicole permaneció ahí durante años. No porque no entendiera que algo estaba mal, sino porque salir de una relación violenta rara vez depende únicamente de voluntad. Hay dependencia emocional, miedo, desgaste psicológico, precariedad económica y, muchas veces, una profunda normalización del sufrimiento. Eso también es violencia.

Con el tiempo, Nicole logró salir de aquella relación. Pero sobrevivir a la violencia no significa necesariamente desaprenderla. Y ese es uno de los aspectos menos comprendidos socialmente.

La segunda relación sentimental no replicó exactamente las mismas formas de agresión, pero sí mantuvo dinámicas emocionalmente desgastantes: dependencia, ambigüedad afectiva, precariedad, manipulación emocional y una constante sensación de inestabilidad.

Ya no era necesariamente el miedo frontal de la primera etapa, sino algo más difícil de identificar: relaciones donde el afecto y la ansiedad empiezan a confundirse.

Y quizá ahí está una de las reflexiones más incómodas de esta historia. Cuando una persona vive demasiado tiempo sobreviviendo, empieza a modificar su percepción de lo normal. El cuerpo aprende a resistir. La mente aprende a justificar. Y el corazón, muchas veces, termina asociando amor con permanencia, incluso cuando permanecer duele.

Nicole no es una excepción aislada. Su historia se parece demasiado a muchas otras historias que existen silenciosamente en México. Mujeres que crecieron en contextos donde aguantar era una virtud; donde la violencia se minimizaba; donde el miedo se confundía con respeto y donde las relaciones afectivas terminaban construyéndose desde la necesidad y no desde la seguridad emocional.

Por eso el problema nunca es tan simple como preguntar: "¿por qué no se fue antes?". La pregunta quizá debería ser otra. ¿Quién le enseñó cómo debía sentirse una relación segura?

Porque hay personas que pasan tantos años intentando sobrevivir emocionalmente, que terminan creyendo que amar consiste únicamente en resistir. Y hay relaciones donde, poco a poco, el amor empieza a parecerse demasiado al miedo.

Y quizá ahí aparece otra de las dimensiones más complejas de esta historia: la maternidad. Porque muchas veces Nicole no permaneció únicamente por miedo. Permaneció también intentando sostener algo parecido a una familia, incluso dentro del caos. Como tantas mujeres en México, fue aprendiendo a cargar silenciosamente con el dolor mientras intentaba cuidar, alimentar, proteger y seguir adelante.

Hay violencias que aíslan tanto, que una mujer termina creyendo que resistir es parte natural de ser madre. Pero también llega un momento en que algo cambia.

A veces no cambia por una denuncia. No cambia por una institución. No cambia porque el entorno finalmente entienda. Cambia porque una madre mira a sus hijos y comprende que sobrevivir ya no es suficiente.

Y entonces aparece otra fuerza. No la fuerza romántica de quien "todo lo soporta", sino la fuerza incómoda de quien decide romper el ciclo, aun cuando no tenga dinero, estabilidad, certezas ni apoyo completo de las instituciones.

Nicole cuenta su historia desde ese lugar. No desde la perfección, sino desde la resistencia.

Y quizá por eso, en vísperas del Día de las Madres, su historia no habla solamente de violencia. Habla también de algo profundamente difícil: el momento en que una mujer descubre que proteger a sus hijos también implica aprender, por primera vez, a protegerse ella misma.

[Por tratarse de hechos relacionados con procedimientos familiares y asuntos que involucran a personas menores de edad, algunos nombres, contextos y datos han sido reservados o modificados para proteger la identidad de las personas involucradas].

Las y los espero el próximo viernes con la tercera colaboración sobre Nicole.

carloshernandezyabogados@gmail.com