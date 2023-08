Responsabilidades directas

La reciente invitación de la secretaria federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a todos los alcaldes del país para cerrar filas en contra de la inseguridad, en colaboración con los gobiernos estatal y federal, con todo y ser nueva, no tendrá eco en San Luis Potosí porque no ha sido práctica habitual, al menos desde 2021. Las relaciones cordiales y colaboración conjunta entre los gobiernos estatal y municipal en tema de seguridad, por mencionar alguno, no sólo son inexistente sino que además son hostiles en lo que respecta al trato de gobernador hacia algunos alcaldes.

Su sentencia “…en seguridad no caben colores ni preferencias políticas o partidistas”, no aplica para nuestro estado. En repetidas ocasiones, recordemos, en su típica actitud de perdonavidas y de manera ofensiva el gobernador se ha lanzado contra los cuerpos policiacos de diversos municipios entre los que destacan San Luis Potosí, Matehuala y (cosa insólita) Soledad. Sí, la inseguridad en parte deriva de la incapacidad policiaca, pero también es cierto que entre los principales objetivos del denuesto a los cuerpos policiacos municipales se encuentran: el lograr disminuir políticamente a los alcaldes de oposición predisponiendo a la ciudadanía a percibirlos como incapaces en el tema de la seguridad y el claro interés de posicionar a su Guardia Civil, al menos en el imaginario, como el gran cuerpo de élite encargado de la seguridad estatal.

Al día de hoy dicho cuerpo policiaco no ha logrado sobresalir, ni participar en algún caso notable, los señalamientos de corrupción y cuestionamientos a su actuación son constantes; no hay eficiencia en su desempeño que continúa siendo mediocre. No olvidemos que éste tan promocionado cuerpo es aquel que le antecedió, sólo cambió el membrete, los policías son los mismos al igual que sus actos y experiencia.

También debe mencionarse que los desaciertos y escándalos no sólo son problema estatal, también las fuerzas municipales y sus mandos tienen lo suyo; las patentes de corzo no son exclusivas de una u otra corporación y la incapacidad es enaltecida tanto por civiles como militares. Sin embargo la actuación de la poliSía municipal como primer respondiente, al menos en la capital, ha dejado mucho que desear en los últimos meses y particularmente en los últimos días. Nadie pensaría que el alcalde conoce o tiene experiencia en el tema.

Los robos de vehículos particulares, cuatro al parecer, que fueron dados a conocer por existir videos son una muestra de la laxitud con que actúa la policía municipal; fuera del centro es raro ver patrullajes a cualquier hora del día y, al igual que en los retenes antialcohol, se realizan muy lejos de donde deberían de hacerse y saben que está latente el problema. Nunca, por ejemplo, se ven retenes inmediatos a la zona de embriagaderos en avenida Chapultepec.

En el caso que como ejemplo se menciona, la solución acabó, muy posiblemente de manera involuntaria, en manos de la Guardia Civil estatal; insisto, no porque anduvieran tras los delincuentes, sino porque seguramente fueron los primeros respondientes a la llamada de auxilio. Gracias a otro escándalo (éste de alcances nacionales y hasta internacionales) registrado también en video: la golpiza brutal que, de un desquiciado, recibió un menor de edad en su espacio de trabajo, se desvió la atención y atrajo la presión social de la opinión pública. Aquí es donde el diputado Rubén Guajardo, con todo y lo que dice, debería considerar que la “responsabilidad directa” que endilga a la Fiscalía, en principio era de la policía municipal.

A propósito, da mucho que pensar el actuar de la Secretaría del Trabajo y de la dirección municipal de Comercio, pareciera que no están enterados de la situación de trabajadores ni giros comerciales hasta que ocurren situaciones de este tipo, en que la misma presión social que los obligan a mostrar ciertos resultados. Curiosamente ya no hemos sabido en qué acabó el asunto de las reiteradas violaciones laborales a los obreros de la arena de la ignominia. El cincho aprieta según la mula.

Mi sentida condolencia a la doctora Flor de María Salazar Mendoza por el sensible fallecimiento de su señor padre, el licenciado Florencio Salazar Martínez, exgobernador del estado.

Aviso parroquial: hoy al medio día (12:00 hr.) se presentará en el teatro Alarcón el libro Traición en Palacio (Grijalbo, 2023), de Hernán Gómez Bruera; los comentarios correrán a cargo del autor, Claudia Hernández Herrera, Alejandro Colunga Luna y quien esto escribe.