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RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

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RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

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Sí rodó el balón

Por Sergio Sarmiento

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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      "El futbol es la única religión 

      que no tiene ateos".

      Eduardo Galeano

      Este próximo domingo concluirá la Copa del Mundo de futbol 2026. Ha sido un  torneo intenso y sorprendente. 

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      A pesar de la idea de que ampliarlo de 32 a 48  selecciones reduciría la calidad, varios equipos de países que nunca habían llegado a  un Mundial sorprendieron no nada más por la calidad de su juego sino por su entrega. 

      Cabo Verde, representante de un país con solo 530 mil habitantes, se convirtió en  favorito sentimental de muchos tras empatar con España y caer heroicamente 3-2 en  dieciseisavos de final frente a Argentina. 

      Quizá lo más importante es que el balón rodó. La CNTE tomó control del centro  de la Ciudad de México desde el 1 de junio y causó estragos con el lema de "Si no hay  solución, no rodará el balón". Los partidos empezaron el 11 de junio y la Coordinadora  levantó su plantón el 20, tras haber recibido grandes beneficios económicos del  gobierno. 

      La selección mexicana ganó con solvencia sus cuatro primeros encuentros y en  el quinto cayó dignamente, 3-2, frente a la cuarta escuadra del mundo, Inglaterra. El  lema de "¿Y si sí?" generó expectativas imposibles de cumplir. 

      Los festejos fueron  multitudinarios y mal organizados. El 1 de julio cuatro personas murieron en el Ángel de  la Independencia, tres por asfixia. La FIFA estimaba una derrama económica de 47 mil millones de dólares para  todo el torneo, pero Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial en el gobierno federal,  reconoció apenas 50 mil millones de pesos, unos 2,800 millones de dólares, en nuestro  país. 

      México fue sede de 13 partidos de 104. El impacto calculado en el producto  interno mexicano es irrelevante, alrededor de 0.1 por ciento. México concedió a la FIFA  un trato especial para no pagar impuestos por sus ingresos. Se calcula que la FIFA  ganará 9 mil millones de dólares en todo 2026. 

      El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió en junio 531,935  pasajeros, 2.2 por ciento menos que en el mismo mes de 2025. El empleo formal en el  país únicamente creció 1 por ciento en el año a junio de 2026. 

      El consumo en bares y  restaurantes subió, aunque de manera irregular: tuvieron mucha afluencia los lugares  ya conocidos por ofrecer transmisiones deportivas, pero otros solo mantuvieron sus  ventas. 

      Muchos debieron pagar cuotas extraordinarias para exhibir legalmente los  partidos. 

      Las tres ciudades sede en México hicieron obras para el Mundial. La Ciudad de  México afirma que invirtió cerca de 30 mil millones de pesos en más de dos mil obras.  

      Supuestamente se remodelaron 20 estaciones del Metro, pero las escaleras eléctricas  de muchas permanecen paradas. Se construyó la "calzada flotante" de Tlalpan, la cual  se inauguró a medias, sin elevadores o escaleras y con partes cerradas. Se pintó de  morado el mobiliario urbano y luego otra vez de amarillo. 

      Los aficionados gozamos de buenos partidos, yo todos en televisión, porque las  entradas a los estadios eran inalcanzables. Vimos abusos, como el perdón de una  suspensión de un partido al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun por presión  de Donald Trump, pero este próximo domingo tendremos una final que promete mucho:  España y Argentina, la primera entre dos equipos de habla española desde 1930.

      Solo aspiro a que sea un buen partido y lo hago con las palabras de Eduardo  Galeano en mente: "Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo,  sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y  cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál  es el club o el país que me lo ofrece".   

      Sigue la guerra

      La Secretaría de Seguridad de la CDMX informó ayer que aseguró "54 kilos de  presunta marihuana empaquetada" en la colonia Jardín Balbuena. La Suprema Corte  determinó en 2018 que no se debe castigar el consumo lúdico de esta hierba, pero el  gobierno no ha cambiado la ley. La "guerra contra las drogas" continúa.

      www.sergiosarmiento.com

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