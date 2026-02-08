¿Solo palabras?

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en sus redes con "pruebas" de un supuesto fraude electoral y, al final, una caricaturización del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle con cuerpo de simios, musicalizado con una canción de la película de Disney El rey león. El video fue retirado 12 horas después ante el enojo generalizado.

"Por favor, dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadunidense hoy", reclamó la vocera del gobierno estadunidense, Karoline Leavitt. Trump dijo que no vio todo el video y aun así lo pasó a su personal para publicarlo en redes. Por supuesto, se negó a disculparse: "No, no me equivoqué. Miro miles de cosas y yo miré el principio".

Y bueno, tampoco es de dudarse mucho la posibilidad de que no haya visto todo el video antes de mandarlo a publicar. El déficit de atención ha tomado a muchos como presa. Los videos cortos y las síntesis de gemini han sustituido al análisis, el show al arte, las declaraciones ruidosas al debate. Forma es fondo, y debieron haber visto todo antes de "meter las cuatro", como se dice popularmente.

En todo caso, el racismo de Trump y mucha gente es cierto, más allá de esta afrenta oficial. A veces disfrazado como broma, como tantos prejuicios. Dice Claudia Aranda en Presenzza que el video "no es una broma de mal gusto ni un exceso de redes sociales. Es un síntoma. Y como todo síntoma, revela una enfermedad profunda: la certeza de que se puede humillar, deshumanizar y degradar sin consecuencias reales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un texto publicado en Current Research in Ecological and Social Psychology en 2023, Ashley Jardina y Spencer Piston dicen: «En respuesta a los mensajes y comportamiento racistas de Trump [...] muchos blancos pueden haber llegado a creer que era más aceptable poseer y compartir mayores niveles de animosidad racial (Newman et al., 2020; Schaffner et al., 2018) [y] más cómodos expresando en las encuestas sus creencias deshumanizantes preexistentes».

Pensar en lo físico o lo racial antes que en el talento, en las tantas formas de la inteligencia y la belleza, es algo generalizado. Ahí tenemos el caso de las terribles burlas a la actriz keniomexicana Lupita Nyong´o, por su (supuesta hasta ahora) participación como Helena de Troya en la próxima película de Christopher Nolan. Por ejemplo, también, entre tanta atención a Bad Bunny y otros cantantes o intérpretes, poco se ha hablado de la académica mexicana (de la UNAM) Gabriela Ortiz Torres, quien el pasado domingo obtuvo tres premios Grammy: Mejor compendio de música clásica y Mejor interpretación coral por su álbum Yanga, mientras "Dzonot", una de las composiciones de ese álbum, ganó como Mejor composición clásica contemporánea.

Esta semana también se cuestionó la relación de Epstein con Noam Chomski, referente intelectual del siglo XX. El lingüista en los documentos aparece como asesor cercano al pederasta, en contraposición a sus opiniones y textos ya clásicos sobre el poder y quienes lo ejercen. Vijay Prashad, coautor con Chomsky de un par de libros, declaró: "No hay defensa posible para esto, en mi opinión, ningún contexto que pueda explicar esta atrocidad".

Sobre el caso Epstein también escribió Dahlia de la Cerda: «Ghislaine Maxwell no está presa porque existe un patriarcado. Está presa porque un tribunal probó que participó activamente en el tráfico sexual de menores. Fue facilitadora, torturadora y agresora sexual, según el testimonio de las víctimas. Negar que existan mujeres opresoras no es feminismo crítico, es la manifestación que han ejercido toda la vida las mujeres que más tienen para "probar" que también están oprimidas aunque sean opresoras. Hay hombres víctimas, mujeres perpetradoras y sistemas que protegen a élites de todo tipo».

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: reitero la invitación a compartir esta semana textos o imágenes sobre el amor y el erotismo, envíenlos a mi correo o a mi whatsapp. Pongo a sus órdenes mis redes y el blog https://erosyvenusenslp.blogspot.com/, en donde publicaremos los textos conforme vayan llegando, luego, claro, de una revisión editorial. Ya están en camino un par de fanzines, una plaquette y algo de poesía en movimiento. En el caso de videos también actualizaremos mi canal de YouTube.