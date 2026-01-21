Temporada de dictadores

Si este año parece como si el mundo se viniera abajo, estamos equivocados. Porque mundo sigue su rutina de movimientos de rotación y translación pero una gran parte de la humanidad parece estar ¡escapándose del huacal!

Sí, Trump y los aspirantes a emperadores han salido a buscar lo que creen suyo, con su reglas y sus "principios morales " como bien lo dijo en entrevista. Y cada país o cada región del mundo tiene su Trump, su Maduro o su Putin por mencionar algunos y variando el estilo y el idioma todos están haciendo lo mismo en su zona de influencia.

Nosotros, creo, no nos queda más que ser meros espectadores de un juego en donde aunque están de por medio nuestro presente y nuestro futuro, es una contienda que nos queda grande.

Hay tantas preguntas o tantos cuestionamientos que seguramente todos tenemos en mente y sobre los cuales quisiéramos una respuesta sensata, despojada del cinismo clásico que distingue el discurso de la mañaneras o de las declaraciones arrogantes de un dignatario, pero que sin embargo no vamos a escuchar al menos en lo que acaban los periodos de gobierno de los mandatarios en turno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con ese panorama, quizá convenga dejar que se destrocen mutuamente y mantenernos ajenos, al menos para no exponer nuestro ya delicado sistema nervioso. No hablo de claudicar ni de rendirnos. Al menos solo quizá mientras vislumbramos una puerta de escape a otro planeta libre de dictadores y seguidores de los mismos.

O bien hasta que no nos atrevamos a cambiar esto desde adentro con una participación más activa.

Yo, lo veo complicado

No sé usted amigo lector