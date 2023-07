Que hoy estaremos en el Gran Tunal a treinta grados, dice el meteorólogo. Qué llorones, dirán los huastecos, pero la cosa está caliente en estos tiempos. Con julio y sus incontables memes (y por lo mismo cansinos, como la película Titanic) llegará la cuarta ola de calor y se agudiza la crisis del agua en San Luis Potosí.

La Ruana, Michoacán, fue noticia esta semana por el cruento asesinato de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas o guardias comunitarias, luego de varios años de lucha. En una carta revelada postmortem por su equipo, Hipólito Mora se despide: “Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿dónde estabas por qué me huías tanto?”.

Cuenta la leyenda familiar que yo casi nací ahí donde nació Hipólito en La Ruana, donde mi papá trabajaba como médico. Es un pueblo que está cerquita de Apatzingán, donde vive parte de mi familia, donde vivieron mi abuelo Venancio Roque Escobedo y mi tío Lupe y mi tío Valentín. Es lo que le llaman Tierra Caliente, una zona tropical que abarca municipios de Michoacán y Guerrero, principalmente.

Mi mamá no aguantó el calor y se regresaron a San Luis Potosí, aunque después de nacido estuvieron un tiempo allá y dicen que el detonador para el regreso definitivo fue cuando se subió un alacrán a la cama y lo descubrieron cuando ya iba directo a mí...

En verano tiene días en que están a 50 grados a la sombra. Hoy todo México es Tierra caliente, por el clima y por la inseguridad: esta semana estalló un carro bomba en Celaya, Guanajuato, con saldo de cinco elementos de la Guardia Nacional lesionados; desollaron a un líder del verde en Guerrero; encontraron seis maletas con restos humanos y asesinaron al director de la policía de Linares, Nuevo León. En San Luis Potosí hubo dos feminicidios: uno en Rioverde (el cuerpo fue econtrado en Villa Juárez) y otro al norte de la capital, en el fraccionamiento Maravillas.

Según la encuestadora Massive Caller San Luis Potosí está en cuarto lugar en cuanto a percepción de inseguridad, con 61.1 %, por arriba de Tierra caliente (Michoacán con 52.8 %, y Guerrero con 52.5 %). Solo le ganan Tamaulipas, Quintana Roo y Colima.

La buena: un feminicida potosino, Marco Antonio “N” fue condenado a 70 años de prisión por la muerte de Fernanda, desaparecida en septiembre de 2020 y hallada bajo tierra en el patio de la casa del criminal.

En cuanto al agua, toda la semana ha sido de una intensa publicidad acerca de que el Gobierno Federal apoya el plan del Ayuntamiento, mientras que la acusación que lanzó el Gobierno del Estado no tuvo el eco que esperaba: un presunto fraude en Interapas. Dijo el gobernador potosino: “No es un tema que yo me inventé, es un tema que fue real, donde utilizan el dinero de préstamos indebidos para hacer negocios. ¿Y saben qué? Nadie lo sacó, los que lo sacaron estaba así, chiquito. […] una tragedia de una persona que ni de San Luis es, porque era de México, que tuvo un accidente en la Arena Potosí, lo usaron de caja china […] para tapar la corrupción del agua, todos ustedes dirán si está bien. Ah, claro que no, pero no saben que el pueblo no es tonto. […] Eso nos da para ir ya focalizando a los que les gusta vivir de la tragedia, los que quieren ver arder San Luis Potosí, los que si hay un muerto lo disfrutan”.

Murió el escritor potosino Arturo Medellín Anaya, y está en proceso la edición de algunas de sus obras. En homenaje, muchos colegas comprtieron estos versos de él:

A estas alturas uno no se arrepiente,

tampoco se corrige como el dicho postula.

Simplemente mira al fondo de la puerta

y en la luz de la muerte

con su brillo impecable pide que ya no tarde

que ya no me desdeñe,

el espacio que ocupo se volvio desperdicio

y si respiro a fondo

le robo aliento a alguien que tiene más razones

para intentar un canto.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito

Posdata: Siguen abiertas las inscripciones para los cursos y talleres de verano en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que se realizarán durante la primera quincena de agosto. Obvio, pongo énfasis en los de Integración y Literatura, pero toda la oferta educativa es muy buena. Información en su web. ¡Llame ya!