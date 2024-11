Tormenta en el horizonte

Para arrancar su sexenio, no hay duda de que Claudia Sheinbaum tiene un panorama no muy halagüeño en el horizonte, todo gracias a la herencia de su antecesor, aunado a condiciones extranacionales que se conjugan para generar un estado de incertidumbre de alto riesgo para México.

Más allá de la reforma judicial y sus gravísimas y previsibles consecuencias para la nación, aun ni siquiera imaginadas, hay en el entorno político nacional una tensión perceptible al interior de los correligionarios de la presidenta.

Basta para muestra un botón: mientras Sheinbaum hablaba en las mañaneras de esperar el voto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del proyecto del Ministro González Alcántara respecto de una acción de inconstitucionalidad que hubiera derribado la elección popular de jueces y magistrados, pero conservado todo lo demás que había aprobado el legislativo, en el legislativo las necedades de los morenistas estaban a la orden del día y a fuerza trataron de bloquear cualquier tipo de decisión judicial que no favoreciera el proyecto golpista…. del señor López.

O no le entendieron, o no quisieron entenderle a Claudia Sheinbaum sus señales de buscar opciones para resolver esta revoltura que le obsequiaron sus lacayos a López como ofrenda por su fin de sexenio. Y van con el resto: órganos autónomos, prisión preventiva oficiosa y otras cosas más, en franco y abierto desafío a sentencias internacionales condenatorias que México debe cumplir y a una lógica internacional que parecen desconocer los transformistas de cuarta.

Esto se inscribe en dos cuestiones importantes, una externa y otra interna.

Por lo que hace a lo doméstico, la dirigente de los oficialistas, Luisa Alcalde, ha dicho que se la hace cara la elección de jueces, magistrados y ministros; también lo ha dicho la presidente, quien ya dijo que no hay dinero. Entonces ¿qué pensaban, que salía de a gratis?

Es evidente que no dimensionaron el alcance que tiene preparar y organizar un proceso electoral de tal magnitud, en un entorno completamente novedoso frente a lo que electoralmente ocurre en nuestro país en lo concerniente a los municipios y Poderes. No dimensionaron o lo ocultaron, pues hay que recordar que al presentarse la iniciativa se acompañó un oficio dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público diciendo que no se preveía un impacto presupuestal y que, en todo caso, la Cámara de Diputados tendría que ver de dónde saldría el dinero para eso.

¿En serio se van a gastar trece mil millones de pesos en esta elección o bien lo harán con papelitos doblados en una tómbola?

En lo tocante a la cuestión externa, la llegada al gobierno de los Estados Unidos de un presidente duro, prepotente y de tendencia política diametralmente opuesta al gobierno mexicano no pinta bien la cuestión geopolítica para Sheinbaum, salvo por el hecho de que su Secretario de Economía (sí, Marcelo Ebrard, el que la llamó de todo menos decente y honesta en la contienda interna por la candidatura presidencial de MORENA) es tal vez uno de sus (si acaso dos o tres) posibles emisarios con Donald Trump.

Sabemos que el próximo presidente norteamericano no es precisamente un propiciador de diálogos y acuerdos; es , más bien, un descontonero de barrio que primero llega apabullando y luego dialoga…. para imponer su punto de vista.

Por mucho que Claudia diga que su llamada de felicitación a Trump fue cordial, reconoce que hay presiones, por ejemplo en relación con la frontera: “Así nada más lo dijo, y yo le dije: ‘Sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar”.

Hay que recordar que Trump amenazó con un arancel del veinticinco por ciento a México si acaso no resuelve la migración ilegal y el narcotráfico. Mas lo que se acumule conforme pase el tiempo y al demolición de la democracia mexicana siga, a manos de los vasallos de López heredados a Claudia.

No se ve fácil el futuro para México y tampoco para Sheinbaum, en este contexto.

@jchessal