Un agente para la paz

En días recientes celebramos el Día de la Mediación ¿Qué es la mediación sino un vehículo para promover la comunicación y pacificar las relaciones humanas?

La historia ha sido nutrida con mediaciones sumamente trascendentes y con impactos globales, algunas de ellas son:

En el año 1978, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, inició el procedimiento de mediación entre Israel y Egipto, cuyo resultado fueron los Acuerdos de Camp David que establecieron un marco para lograr los tratados de paz firmados entre Egipto e Israel en el año 1979.

En el año de 1994, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter fungió como Mediador y logró un acuerdo entre Corea del Norte y Estados Unidos para frenar el uso de un programa nuclear.

En el año de 1995, la mediación realizada por Estados Unidos y la Unión Europea logró pacificar y poner fin a la guerra en Bosnia y Herzegovina, sellada con el denominado Acuerdo de Dayton.

En el año de 1998, la mediación del gobierno británico y el gobierno irlandés logró sacar el acuerdo denominado Acuerdo de Good Friday, con el que se puso fin al conflicto que fuera conocido como los Troubles, mismo que duró 30 años, en Irlanda del Norte.

En el año de 2005, la mediación que realizaron por más de tres años la Unión Africana y la ONU logró que se firmara el Acuerdo General de Paz y, con ello, poner fin a 20 años de la guerra civil en Sudán.

En el año 2007, la Unión Europea fungió como Mediadora para lograr un acuerdo entre Serbia y Kosovo, para establecer un marco para que contemplara la independencia de Kosovo.

En 2011, la ONU fue la encargada del procedimiento de mediación para lograr el acuerdo entre el gobierno libio y los rebeldes para establecer un gobierno de transición.

Hoy, la mirada del mundo está puesta sobre tres grandes procedimientos de mediación internacional que representan el clamor de la población, no solo de los países sumergidos en el conflicto, sino de los que permanecen como espectadores y que reclaman la paz, me refiero al conflicto israelí-palestino, el conflicto en Ucrania y el conflicto en Siria. En todos estos, la ONU y otros actores internacionales se han involucrado como agentes de paz intentando llevar el procedimiento de mediación y obtener un acuerdo pacífico. No podemos dejar de lado que la mediación internacional es un proceso complejo y delicado que requiere mayoritariamente de la cooperación de las partes, pero también de la buena fe de todas las partes involucradas, principalmente aquellas que fungen como Mediadoras.

Los grandes acuerdos internacionales que se han logrado en favor de la paz, han requerido agentes, agentes para la paz, personas, individuos, organizaciones o entidades que emplean su neutralidad, su experiencia, su objetividad para promover y mantener la paz en diversas escalas.

Para mediar no se requiere ser líder político, ONG, líder religioso, diplomático; lo pueden ser activistas, mediadores, negociadores, cualquiera que persiga un interés pacificador, viendo en todo momento ayudar a las partes en conflicto, que puede ir desde conflictos interpersonales, sociales, locales y hasta globales, a encontrar una solución pacífica y mutuamente aceptable. Para mediar, solo se requiere un agente para la paz.

