¡Vaya años!

Comentábamos aquí la semana pasada que las ideologías son utilizadas para confundir a la gente y manipularla. Eso ha sucedido en diversas sociedades a lo largo de la historia.

Izquierdas y derechas mienten y se aprovechan. ¿Vemos acá algo de lo más significativo?

No se debería creer en esa "ideología" de los populistas que promete apoyar y fortalecer a los pobres para que puedan dejar de serlo, porque si esto pasara ya no pensarían en votar por ellos. Claro, los requieren débiles, atenidos y desinformados a fin de que sigan apoyándolos políticamente.

Estos demagogos ansían que los consideren de izquierda para que se les identifique con el pueblo pobre, frente a los ricos que vendrían a ser de derecha o conservadores privilegiados en contra del cambio. En la realidad, más que conservar lo actual los "muy populares" tratan de regresar a un pasado aún más lejano que se suponía superado (estatismo, control central, paternalismo).

Permítanme precisarles que, en su octavo año de gobierno, el problema con López Obrador no es que sea "comunista" o malvado, sino que es tonto, vivales, cínico, irresponsable... Y no fue por ideología que desmadró al país con la falta de crecimiento, la enorme corrupción, el auge del crimen, la destrucción de la democracia y, ante todo, la irreparable pérdida de oportunidades.

Está fea la perspectiva, pues.

* LA CONTINUADA PERSECUCIÓN POLÍTICA de quienes revelan y reprueban la corrupción e impunidad del obradorismo se ha vuelto más temeraria y desvergonzada. Los amagos contra una viuda activa de 70 años, la académica Amparo Casar, nos deja ver las amargas venganzas de un cínico aprendiz de dictador.

Todo esto confirma su intención de acabar con las denuncias ciudadanas de su mal gobierno, para eternizarse en el poder sin oposición y por medio de la compra de votos. Los mexicanos no lo podremos permitir.

* EN CHILE LA DEMOCRACIA ha producido un viraje de una izquierda civilizada a una opción ultraderechista de raíces nazis y querencias pinochetistas. Izquierdistas como los actuales presidentes Gabriel Boric de Chile y Lula da Silva de Brasil reconocen y felicitan al ganador, mas no por sus tendencias ideológicas o su desempeño, sino por su triunfo democrático.

Miren, en el marco pendular de la alternancia democrática, las fallas de esta izquierda en el poder (economía, migración, seguridad) y la selección de una candidata radical del Partido Comunista (allá todavía se usa esa denominación) fueron determinantes para que prevaleciera una candidatura extremista de derecha.

Habrá que ver si José Antonio Kazt gobierna con cierta precipitación como Salvador Allende, que en 1973 fue derrocado por el golpista Pinochet. Si no tiene un desempeño inteligente y eficaz, los chilenos tendrán aún la opción de la alternancia dentro de cuatro años. En México, Morena continúa su tarea de demoler esa posibilidad de corregir el rumbo, tal como lo hizo ya Maduro en Venezuela.

Claudia Sheinbaum destaca que Pinochet fue un dictador criminal, y no hay duda de ello. Sin embargo, eso igual se da con su aliado Maduro, aunque a él no lo cuestiona e incluso lo defiende frente a Estados Unidos y la condena internacional. Además, ojo, en 1990 el abominable chileno aceptó dejar el poder tras una votación que no le favoreció.

* MUCHOS GOBERNADORES DE LA 4T confirman su ineptitud para gobernar y sus apetencias por mantenerse en el poder, inclusive mediante familiares cercanos. Lo que pasa en San Luis Potosí es grotesco y vergonzoso, aparte de que se intenta también en el penoso caso de Nuevo León.

Estos corruptos simuladores tratan de cuidarse las espaldas al perpetuarse con toda su ineptitud e incultura. Para los ciudadanos, su afán de control vía un continuismo dinástico a través de sus esposas viene a ser tan repugnante como su empeño por prostituir y manipular congresos con tal fin.

Es evidente que aquí no hay un interés válido por lograr paridad entre el hombre y la mujer, sino una burda artimaña con dedicatoria muy obvia a partir de intereses propios. Algo tan aberrante no se había presentado en nuestro país.

¡Se excluyen hoy los hombres en la elección de gobernador, y seis años después se descartarían las mujeres! Deberían ser decisiones de los partidos y sus miembros: digamos, en la elección presidencial de 2024 fueron mujeres las principales contendientes, sin que el mandatario en turno intentara delimitar de antemano el género de quien lo podía suceder.

Bueno, ¡felices fiestas!

