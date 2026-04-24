Vencer sin convencer

"Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha".

Miguel de Unamuno, 1936

El gobierno y Morena impusieron a sus candidatos para nuevos consejeros del INE por una razón muy sencilla: porque pueden, porque tienen la fuerza de una ilegitima sobrerrepresentación legislativa para hacerlo. Es la misma razón por la que impusieron a sus jueces, magistrados y ministros con las elecciones del acordeón de 2025. La fuerza no necesita razones, simplemente impone.

Solo la mayoría oficialista votó por los nuevos consejeros electorales el 21 de abril en la Cámara de Diputados. Es como si en la liga de futbol se permitiera que solo el América escogiera a los árbitros por ser el equipo más rico o poderoso. El Observatorio Ciudadano CEPNA 2026, una organización de juristas y especialistas en elecciones, apuntó: "Elegir a integrantes del Consejo General solamente con el voto de los diputados del oficialismo no había ocurrido desde 1990".

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La 4T ha terminado la captura del INE como antes lo hizo con el Tribunal Electoral. El control de este le permitió obtener una mayoría calificada en el Congreso, a pesar de que en las urnas solo logró mayoría simple, y esto a su vez le hizo posible modificar la Constitución para poner jueces a su antojo.

Arturo Chávez López es uno de los tres nuevos consejeros electorales. Por su cercanía con la presidenta Shienbaum, no debería haber aprobado el criterio de idoneidad. Fue su asesor en Tlalpan y en el gobierno capitalino. Ocupaba el cargo de director de Talleres Gráficos de México de la Secretaría de Gobernación cuando contendió para consejero. No tiene experiencia en materia electoral. Hay videos en internet que lo muestran haciendo promoción para Sheinbaum.

En su discurso inaugural Chávez dijo que la creación del IFE hace 32 años y su autonomía hace 30 rompieron con el autoritarismo, pero añadió que hoy el INE debe "caminar al lado de las transformaciones que está viviendo la sociedad mexicana". La elección del término "transformaciones" es significativa en estos tiempos de la Cuarta Transformación. También afirmó "que se requiere de un debate político sobre las nuevas formas de entender la democracia en este país, que tenemos que actualizar nuestras narrativas, que tenemos que fomentar una cultura de diálogo y de respeto". Pero ¿cuáles son las "nuevas formas de entender la democracia"? O se respeta la democracia o no, así de sencillo. Ya no debería existir la idea de que la democracia puede calificarse con adjetivos. No podemos regresar a las "democracias populares" que no permiten el voto libre de los ciudadanos. Por otra parte, resulta paradójico que el consejero pida "fomentar una cultura de diálogo y de respeto" cuando fue electo sin que se tomaran en cuenta las ideas ni los votos de la oposición.

Las acciones autocráticas tienen un costo. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insista que México es "el país más democrático sobre la faz de la Tierra", las organizaciones internacionales que evalúan la calidad de la democracia en el mundo han bajado dese 2019 la calificación de nuestro país. Ya no nos consideran siquiera una real democracia, sino un régimen hibrido.

El INE ha perdido credibilidad. El exconsejero electoral Arturo Sánchez me decía ayer en radio: "Lo que se necesita ahora es que nos convenzan". Efectivamente, la 4T ha vencido por la fuerza, como los fascistas españoles que se levantaron contra la república en 1936, pero no ha convencido.

Celorio

"La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas", dijo el escritor mexicano Gonzalo Celorio al recibir de manos del rey Felipe VI de España el Premio Cervantes de literatura. Nuestro gobierno, sin embargo, sigue sosteniendo la mentira histórica de que solo nuestro pasado indígena es válido.

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