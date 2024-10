Esta semana dos noticias se han llevado los encabezados de los medios. La primera, la condena en Estados Unidos de prisión por 38 años al exsecretario nacional de Seguridad de México Genaro García Luna, las consecuentes acusaciones a su exjefe, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y su participación “demostrada” en el ocultamiento del segundo asesino del candidato priista Luis Donaldo Colosio.

Mientras llegan las festividades y actos relativos al Día de Muertos (llámense Xantolo o Jálogüin, entre tantas hibridaciones ya ni se sabe) hay muchas noticias frescas y hasta “resucitadas”. Xantolo es una variación de la frase “todos los santos”, así que bien podemos exclamar de vez en cuando ¡XantoDios! ante tanta cosa que pasa (hasta meteorito iluminador tuvimos en la Huasteca potosina).

La fiscalía de Estados Unidos fue contundente: “(García Luna) ayudó al cartel, él protegió al cartel, él era el cartel”. Tras la condena, se excusó Calderón Hinojosa: “El juez Cogan dijo que Genaro García Luna tiene una doble vida, yo conocí una de sus vidas y me hubiera gustado conocer a tiempo la otra a tiempo”.

Si hablamos de noticias resucitadas es porque se rescató un cold case, se exhumó un caso que todos daban por cerrado. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob) participó en la Mañanera para informar que aquel 23 de marzo de 1994 “en Lomas Taurinas, dos personas accionaron de forma simultánea armas de fuego” contra Colosio. Y “el llamado segundo tirador, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, donde fue rescatado directamente por García Luna”.

La segunda noticia de la semana es el amparo que emitió una jueza adscrita al Juzgado Noveno de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual se exige a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular del Diario Oficial de la Federación (DOF) quitar la publicación que promulga en la Constitución la Reforma al Poder Judicial en un plazo de 24 horas. La presidenta respondió que la jueza “se está extralimitando, pues no tiene ese derecho de intervenir en reformas Constitucionales” y hasta anunció que la podría demandar. Hay quien dice que la presidenta incurre ya en “desacato”, pero desde el Ejecutivo se advierte que el amparo no procede cuando hay reformas constitucionales. La elección de jueces (as) y magistrados (as) va, dijo.

A ver qué pasa estos diez días que le quedan a octubre. Por lo pronto, este año la “extensión” de las festividades mortuorias potosinas será este fin de semana en Chicago y del 25 al 27 de octubre en la capital del estado. Igual ya empiezan las visitas al panteón y la vendimia en los mercados está a todo lo que da. Por ahí andaremos, así como en conferencias, bailes y altares, y daremos fe de que muchos muertos “gozan de cabal salud”, frase que no es de José Zorrilla sino de Juan Ruiz de Alarcón. En política y en literatura hay que andarse con cuidado, porque las frases “fuera de contexto” o mal atribuidas están a la orden del día.

Voyme a preparar altares y epitafios no sin antes compartir un epigrama de Ernesto Cardenal:

Yo no canto la defensa de Stalingrado

ni la campaña de Egipto

ni el desembarco de Sicilia

ni la cruzada del Rhin del general Eisenhower:

yo sólo canto la conquista de una muchacha.

Porque no es lo mismo el poder de la palabra que la palabra del poder.

