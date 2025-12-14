Accidentes por aquí y por allá. No se diga en las horas de entrada a las escuelas, a la Zona Industrial o cuando llueve. Además de todo lo achacable a las autoridades municipales y estatales (baches, coladeras mal puestas, falta de señalización, semáforos descompuestos, etc.), está el factor humano, el que se deja llevar por las prisas o por el bendito celular, el que no revisa cada tanto su carro o cree que el otro (sea peatón, bicicleta o carro) es el que debe ceder el paso.

Pareciera una jungla, todos contra todos.

Cruzar ciertas avenidas a pie a veces es una experiencia religiosa. Pocos (al menos acá, en San Luis Potosí) usan las direccionales o saben para qué son las rayas de cebra. Hasta aceleran cuando ven a un peatón que quiere cruzar la calle. Muchos ciclistas creen que los semáforos no aplican para ellos y los motociclistas ni se diga. Los taxistas se ponen a esperar pasaje frente a las paradas del camión.

En el transporte urbano, los chamacos no se quitan la mochila de la espalda. Nunca faltan quienes estacionan sus carros sobre las de por sí maltrechas o resbalosas banquetas. Hay personas que prefieren ir, por problemas de movilidad física, sobre la ciclovía, con sus carreolas o andaderas, y cuando andan en grupo (familia, amigos o compañeros de clase) ocupan toda la banqueta, como esperando que quien viene de frente vuele o al menos se baje a la irregular carpeta. Lo de hacer fila india está quedando en el pasado.

Y sin embargo nos movemos. Tenemos qué.

Hace unos días se cumplió el plazo de tres años para que todos los estados homologaran la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Diez entidades no lo han hecho y en donde sí la homologaron se han reducido los accidentes fatales. Siguen sin armonizar sus leyes con la Ley General los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Zacatecas y, acertó usted, San Luis Potosí.

Recién me enteré, al buscar datos para esta entrega de Crimentales, que en octubre pasado se realizó en San Luis Potosí el 11o Congreso Peatonal, convocado por Liga Peatonal y otras organizaciones y colectivos. Una de estas es la Coalición Movilidad Sostenible SLP, "una alianza de organizaciones, colectivos y personas comprometidas con transformar la movilidad en San Luis Potosí hacia un modelo más seguro, equitativo y sostenible".

Según sus datos, "San Luis Potosí es la 6ta entidad con más muertes por siniestros viales en México, tan solo en los últimos 5 años: 2,529 personas han muerto y 9,000 personas han sido heridas".

Al promover la "Ley Santi", buscan generar "comités ciudadanos de movilidad para el fomento de la participación ciudadana", "acciones afirmativas para la protección e inclusión de personas con discapacidad así como mujeres, infancias y poblaciones más vulnerables", "garantizar el derecho a la reparación integral del daño para víctimas de siniestros viales", prioridad de "peatones, ciclistas y transporte público" sobre los autos" e "infraestructura segura: calles completas, ciclovías, cruces seguros y límites de velocidad adecuados".

Dicha iniciativa "está alineada con el Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, impulsado por Naciones Unidas y la OMS, que busca reducir en 50% las muertes viales para 2030", pero el Congreso la ha dejado en la congeladora desde noviembre de 2022. "Han pasado más de 820 días sin que se garantice el derecho a la movilidad segura para todas las personas".

Hace poco me quejaba en redes de los fierros feos que puso Soriana para que no les roben los carritos. Además de antiestéticos, han provocado no pocos accidentes por lo reducido del espacio y los salientes en la parte inferior. Para colmo, muchos usuarios dejan sus carritos tapando las pocas salidas, y para mucha gente con problemas de discapacidad es un caos.

Mucha gente maneja más mal y más aprisa, no se respetan las cocheras y las líneas amarillas marcadas por las autoridades. Hasta en los estacionamientos de centros comerciales han aumentado los accidentes. Y en los tianguis cada vez se deja menos espacio para transitar, con mesas más largas y camionetas en las salidas. Como que Protección Civil ya no se da sus vueltas.

Entre gobierno y ciudadanía nos debemos mucho. Ojalá unos y otros le bajemos un poquito al estrés, porque el otro no (siempre) tiene la culpa.

