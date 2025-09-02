Abre una nueva sede National y Enterprise

Este viernes abrió sus puertas la tercera fase operativa de empresa de renta de vehículos, pero con un nuevo domicilio en el hotel City Express Plus de Lomas del Tecnológico. Se trata de una compañía que el primero de octubre cumple 50 años, desde que comenzó con cinco vehículos, y ahora materialmente cubre la mayor parte del país.

La primera base de National y Enterprise, fue abierta en el aeropuerto Ponciano Arriaga para una diversidad de mercados, la segunda se ubica en la Zona Industrial y permite el trabajo con el turismo de negocios y la tercera en Lomas del Tecnológico, se enfoca directamente en el turismo.

María Ríos, gerente de National y de Enterprise San Luis Potosí, informó que la nueva base de Lomas del Tecnológico, ubicada en el City Express Plus, abre la posibilidad de que por ejemplo acudan viajeros que organizan recorridos con guía turístico, otros visitantes que quizá necesiten de un vehículo todo terreno para adentrarse en la zona serrana de Real de Catorce, o acudir a zonas de turismo de aventura en la Zona Huasteca o eventos específicos de turismo de negocios, turismo deportivo, de académicos y de convenciones, o turismo médico.

Leopoldo Morales, gerente regional zona Bajío de National y Enterprise, empresas de renta de vehículos, explicó que las unidades disponibles son desde vehículos compactos hasta Vans para 15 pasajeros y todo terreno según el uso que se le dé.

Explica que la compañía puede rentar vehículos a empresas, familias, grupos de viaje o de turismo de negocios, y se enfoca en la mejora continua de la calidad del servicio al cliente, pero también por medio de programas de lealtad para empresas y público en general, además del servicio Emerald Club para la marca de National con enfoque a los clientes de negocios y EPlus para para la marca de Enterprise, esta última con enfoque a lo recreativo.

La empresa tiene capacidad para rentar desde un vehículo compacto hasta un vehículo intermedio, un auto full size o un auto premium, todo a partir de las necesidades del cliente.

Cuentan con vehículos 4x4, cuentan con camionetas, hay vehículos de 15 pasajeros y con capacidad para familias.