AMPI SLP realiza sesión ordinaria 2026 con expertos
El encuentro fortaleció la colaboración entre autoridades y empresarios
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios sección San Luis Potosí (AMPI SLP) llevó a cabo su 3ra Sesión Ordinaria 2026 a través de un desayuno empresarial realizado en el Hyatt Regency San Luis Potosí, donde se reunieron asociados y profesionales del sector inmobiliario para analizar temas de interés económico y urbano.
Durante el encuentro participó como invitado especial el Jorge Enrique Correa González, Director de Administración Territorial y Desarrollo Urbano, quien presentó la charla "10 razones para avanzar", en la que compartió Digitalización de 10 tramites:
1 Licencia de alineamiento
2 Licencia de construcción
3 Terminación de Obra
4 Informe sobre uso de suelo
5 Lic. De Obra menor
6 Lic de Supervisión
7 Act. de licencia de construcción
8 Lic de demolición
9 Lic de fusión
10 Lic de uso de suelo,
perspectivas sobre el desarrollo urbano.
Asimismo, César Alejandro Delgadillo García, titular de la Subdelegación Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, expuso el tema "Modalidad 40 y otros beneficios del IMSS", brindando información relevante sobre opciones de seguridad social y retiro para profesionistas y empresarios.
El desayuno empresarial permitió fortalecer el diálogo entre autoridades, especialistas y el sector inmobiliario, consolidando a AMPI SLP como un espacio de información, networking y actualización profesional para sus asociados.
Redacción
