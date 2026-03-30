Canel´s celebra su centenario

La Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano, ADERIAC, se suma a la celebración de los 100 años de Canel´s, reconociendo su legado como una empresa emblemática y promotora de la cultura del talento potosino.

Canel´s, "El sabor ganador", cumple su primer centenario desde que comenzó con una pequeña máquina para fabricar chiclosos de leche, y como mínimo va por otro siglo.

Para explicar este aniversario, Juan Carlos Piña Tristán, director de recursos humanos, recuerda que la empresa fue fundada por Roberto García Pinales, quien posteriormente heredó la compañía a Roberto García Maldonado; más adelante pasó a Roberto García Navarro, y actualmente es dirigida por Roberto García Corripio.

La empresa inició en el antiguo edificio de la calle General I. Martínez, pero en 1985 amplió su producción al adquirir un terreno en lo que entonces eran las orillas de la Zona Industrial. "Recuerdo que cuando yo era niño, Canel´s era de las últimas fábricas de la Zona Industrial".

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Actualmente, la compañía produce caramelo suave, caramelo macizo y goma de mascar. En su división Ultra desarrollan gomitas, paletas y otras variedades de caramelo suave, mientras que en la Zona Centro continúan con la elaboración de dulces de leche, separando así la producción según el tipo de confitería.

Como parte de su celebración, la empresa reconoce a su personal más antiguo. Recientemente inició un proceso para homenajear a colaboradores con más de 35 años de trayectoria, entre ellos una colaboradora cercana a los 80 años que continúa trabajando con entusiasmo.

Con una participación mayoritaria en el mercado de la confitería en San Luis Potosí, Canel´s también destaca por su compromiso social: impulsa actividades altruistas, patrocina el deporte, cuenta con su propia escudería de automovilismo y ha contribuido con iniciativas urbanas, como la donación de una máquina para retirar chicles en la ciudad.

Asimismo, promueve valores de integración familiar, cultura y responsabilidad social. "Uno de los medios que hemos encontrado para fomentar valores familiares es el deporte, patrocinando diversas disciplinas, principalmente equipos de fútbol".

Además, Canel´s cuenta con su propio equipo de ciclismo y fomenta la actividad deportiva en la comunidad.

Fundada en 1925, la empresa nació con la elaboración de dulces típicos de leche y cajeta, evolucionando posteriormente hacia la producción de goma de mascar, un producto que inicialmente se importaba de Estados Unidos. Así surgió el icónico paquete de cuatro chicles, hoy reconocido a nivel mundial.

Hoy, Canel´s se proyecta hacia el futuro con innovación, adopción de nuevas tecnologías y adaptación a las tendencias del mercado, modernizando constantemente sus productos para consolidarse rumbo a su segundo centenario.