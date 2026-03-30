ADERIAC realiza con éxito su Junta Mensual de marzo con mensaje de resiliencia y liderazgo

La Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ADERIAC) llevó a cabo con gran éxito su Junta Mensual correspondiente a marzo, teniendo como sede el Hilton San Luis Potosí, donde se reunieron socios y profesionales del sector para vivir una experiencia inspiradora y de aprendizaje.

En esta ocasión, el evento presentó la conferencia "El poder de decidir: una historia real de amor y resiliencia que desafió los límites", impartida por Francisco Hernández, quien compartió un testimonio que invitó a la reflexión sobre la importancia de las decisiones, la fortaleza ante la adversidad y el verdadero significado de la resiliencia.

Durante la jornada, los asistentes también disfrutaron de un ambiente de convivencia que incluyó un desayuno, así como diversas sorpresas y dinámicas, entre ellas rifas que fortalecieron la interacción entre los participantes.

Como parte del programa, ADERIAC presentó e invitó a los asistentes a formar parte de la 14ª edición del Congreso Internacional de Talento Humano "Leaders Create Leaders", que se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de mayo, consolidándose como uno de los eventos más relevantes en la región en materia de desarrollo del talento.

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La asociación agradeció de manera especial el respaldo de Cluster RSC, patrocinador del evento, así como la participación de todos los asistentes, quienes hicieron posible una jornada enriquecedora.

Con este tipo de encuentros, ADERIAC reafirma su compromiso de generar espacios que impulsen el crecimiento profesional, el intercambio de ideas y el fortalecimiento del talento humano en la región.