Cemex participa en la construcción del Costco más grande de América Latina

La construcción de la nueva sucursal de Costco en Escobedo, Nuevo León —considerada la más grande de América Latina— contó con la participación de Cemex como proveedor principal de concreto, material presente en prácticamente todas las áreas del inmueble, desde la estructura hasta zonas operativas y de servicio.

El encargo fue realizado en 2025 por la constructora Maiz Mier. Tras las fases de planeación y diseño, el suministro del material inició en septiembre del mismo año, con el objetivo de garantizar una obra de alta calidad, reducir riesgos durante el proceso constructivo y asegurar la resistencia de la infraestructura.

La edificación se completó en marzo de 2026, luego de un periodo de seis meses de trabajo. Durante este tiempo, Cemex entregó un total de 6,500 metros cúbicos de concreto, volumen equivalente al de dos albercas olímpicas. El material utilizado fue de baja contracción, lo que permite disminuir la aparición de grietas y prolongar la vida útil de la construcción.

Del total suministrado, 2,400 metros cúbicos fueron destinados únicamente a los pisos. El resto se empleó en distintas áreas del complejo, como andenes de carga, rampas de acceso, guarniciones en jardineras, una cisterna, tanque de agua, estacionamiento y la zona de gasolinera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el marco de su 120 aniversario, Cemex destacó su participación en este proyecto, el cual representa una de las obras más relevantes en el desarrollo reciente del municipio de Escobedo.